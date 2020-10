Parole strazianti quelle di Mara Venier che sopraggiungono in questi momenti in ricordo dell’amico scomparso Gianni Dei, attore e cantante italiano morto oggi a Roma. “Gianni mio come farò senza di te“, scrive la Venier pubblicando su Instagram una foto che li ritrae insieme.

Mara Venier piange la scomparsa di Gianni Dei

Un brutto colpo per l’amatissima conduttrice di Domenica In nonché volto della televisione, Mara Venier. La conduttrice, appresa la notizia della scomparsa di Gianni Dei, ha voluto ricordare con poche e toccanti parole l’amico e collega che definisce anche “fratello“.

Gianni Dei, morto all’età di 79 anni, è stato un vero e proprio riferimento, un must all’interno del cinema italiano. Circa una quarantina le pellicole in cui ha preso parte tra gli anni ’60 e gli anni ’80 e ancor più numerosi i documentari girati verso gli anni 2000.

Il messaggio d’addio: “Riposa in pace amore mio“

Tra i numerosi messaggi di cordoglio arrivati per la sua morte, fa capolino tra i primi quello della Venier: “Gianni mio come farò senza di te… sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… come farò dopo 35 anni di fratellanza… come farò????

Il mio cuore è spezzato – scrive la Venier su Instagram allegando una foto che li ritrae felici insieme tra i canali di Venezia – Riposa in pace amore mio“. Ma sono tantissimi i messaggi che arrivano in questi momenti per l’attore scomparso, molti di questi si scorgono proprio al di sotto del post pubblicato dalla Venier.

Il saluto di Mara Venier su Instagram all’amico Gianni Dei, morto a 79 anni. Fonte: Instagram

Tanti messaggi in sostegno della Venier

“Che dolore… che cara persona.

Un abbraccio“, scrive Luca Bianchini. “Abbiamo perso un amico d’oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto“, sono invece le parole del noto paroliere Cristiano Malgioglio. Si uniscono al dolore anche Caterina Balivo e Rita Della Chiesa che conserva di lui un ricordo speciale: “Un galantuomo. Un sorriso e un abbraccio per te, che ne hai sempre avuti tanti per tutti“.

Tanti messaggi, oltre che per Gianni Dei, sono rivolti alla stessa Mara che era particolarmente legata all’attore: “Mio Dio quanto mi dispiace Mara ma questa è davvero una pessima notizia, lui ti adorava“, scrive Patrizia Pellegrino così come Nunzia De Girolamo: “Mi dispiace molto Mara.

Sapevo che eri molto legata a lui“.

Chi era Gianni Dei

Gianni Dei ha cominciato a recitare giovanissimo: si era appena diplomato quando ha debuttato nel cinema con un piccolo ruolo in Via Margutta di Mario Camerini. La sua esperienza recitativa esplose però nell’ambito dei b-movie e dellecommedie all’italiana, dove si fece strada come virtuoso caratterista, fino a girare circa 40 film in un paio di decenni. Come attore ha vinto anche un nastro d’argento.

Gianni Dei non è però stato solo un attore ma anche un cantante: negli anni ’80 e ’90 ha inciso numerosi 33 e 45 giri e, negli anni ’90 e 2000, diversi Cd.

Gianni Dei era noto per il suo charme, tanto da aver ottenuto il titolo di Uomo più elegante del pianeta.

Approfondisci

TUTTO su Mara Venier