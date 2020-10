Oggi è il compleanno di Mara Venier e ovviamente Eleonora Daniele, che l’ha scelta anche come madrina della sua piccola Carlotta a dimostrazione di quanto è forte il legame che le unisce, non ha mancato l’occasione in quel di Storie Italiane per fare gli auguri alla sua grande amica raccontando qualche retroscena.

Eleonora Daniele e gli auguri a Mara Venier

Tra grandi amori e anche grandi dolori, oggi Mara Venier compie 70 anni e gli auguri arrivano da tutto il mondo dello spettacolo. Tantissimi coloro che hanno trovato spazio e modo di fare gli auguri alla “Zia”, tra cui la sua grande amica e collega in Rai, Eleonora Daniele.

Proprio la Daniele oggi, in quel di Storie Italiane, ha colto l’opportunità al balzo per ringraziare la Venier e rivolgerle amorevoli parole.

Eleonora Daniele: “Non è riuscita a trattenere le lacrime“

Riprendendo quanto accaduto a Domenica In, tra Mara Venier e Carlo Conti, dove l’amato conduttore Rai ospite della Venier. Mara Venier è infatti crollata davanti al conduttore che ha deciso di intervistarla, lasciandosi scappare qualche lacrima. “Non è riuscita a trattenere le lacrime“, ha commentato così la Daniele.

Sempre la conduttrice del talk mattutino: “Si è commossa parlando dei suoi nipoti. È il suo cuore di nonna“.

Gli auguri dal mondo dello spettacolo

“Ha sempre avuto un’anima pulita, con tutti i suoi problemi e le sue arrabbiature ma anche i suoi sorrisi […] io la conosco dai tempi in cui faceva la ‘stracciarola’, come le piace definirsi, a Campo dei Fiori“, sono state poi le parole sempre il quel di Storie Italiane rilasciare da Roberto Alessi per Mara Venier, uno dei che si è voluto unire agli auguri per la conduttrice.

