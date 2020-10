Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Sono loro i nomi che se la vedranno domani sera al Grande Fratello vip. Come capita sempre il venerdì, difficilmente questa sarà una nomination ad eliminazione, ma a dirlo ufficialmente sarà Alfonso Signorini nella serata di domani. Intanto però il popolo social commenta quanto accade nella Casa.

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

Stanza giallo contro stanza blu. Il pubblico social sembra essersi ormai schierato con Tommaso Zorzi e compagni, in attesa di vedere sgretolarsi il gruppo capitanato dalla, ormai eliminata, Matilde Brandi. In nomination infatti si trovano Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, quelle che più hanno subito il contraccolpo dell’iniziale disfacimento del gruppo.

Chissà se alla fine il pubblico continuerà a premiare Maria Teresa Ruta lasciando indietro le altre due, intanto però nell’occhio del ciclone ci finisce sempre Elisabetta Gregoraci.

La frase della Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono sedute al tavolo comune in un momento di relax nella Casa. Ai telespettatori attenti del Gf non sfugge comunque la frase pronunciata dalla Gregoraci: “È più importante per te, io posso pure tornare a casa, tanto ho da fare altre cose.

Tu devi lavorare, ti serve“. Il pubblico non perdona, questo si sa. La showgirl, infatti, sembra tranquilla nella sua affermazione, desiderosa, forse, di sottolineare solo che di uscire le importa poco. La modella Dayane però resta a fissarla, forse riflettendo sulla frase dell’altra inquilina della Casa.

La faccia di Dayane ⚰️#GFVIP pic.twitter.com/rjFWe0gDY4 — • (@_heysestra) October 20, 2020

Gregoraci e il popolo social

Almeno stando a quanto accade su Twitter, l’umore prima della puntata di venerdì sembra chiaro. La maggioranza sembra pronta a salvare Maria Teresa Ruta e Dayane Mello, che negli ultimi giorni ride e scherza con Tommaso Zorzi, lasciando quindi indietro l’ex di Flavio Briatore.

