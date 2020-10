Sin dalle prime puntate, la nuova dama di Uomini e Donne Cristina ha già conquistato il pubblico del Trono over. Particolarmente spigliata e diretta, ha 62 anni e 6 compagni di vita ormai alle spalle, ma ha già anche adocchiato uno dei Cavalieri.

Chi è Cristina: vita, carriera, passioni

Laureata in medicina e con 36 anni di insegnamento alle spalle, Cristina è pensionata da alcuni anni. È cresciuta a Milano, ma adesso abita a Magenta. Considerata la sua verve e la spigliatezza che ha dimostrato nel corso del programma della De Filippi, non stupisce che abbia avuto la possibilità di fare recitazione con Ernesto Calindri, grande attore toscano scomparso nel 1999 ma mai dimenticato.

Da quanto emerso finora dalle puntate, Cristina ama leggere, andare al teatro e al cinema. Insomma, è una donna di cultura, e cerca un uomo che la possa capire anche in tal senso. Grande altra sua passione sono gli animali: ha infatti raccontato di avere 3 gatti e 2 chihuahua, tutti adottati o salvati. Quindi, ha detto, astenersi chi non ama i suoi compagni pelosi.

Le sue relazioni passate: 6 mariti (o quasi)

Nel corso dei suoi interventi nella puntata del 1 ottobre, Cristina ha detto molto serenamente di avere avuto ben 6 mariti.

Poi si è corretta: non erano tutti matrimoni, alcune erano convivenze. E, ironicamente, ha precisato: “Non ho ammazzato nessuno, son tutti vivi!”. Continuando a parlare delle sue relazioni passate, ha continuato: “Li ho solo cacciati di casa. E mai conti intestati! Dicevo: ‘Adesso vai, è finito il periodo’”.

Ma un rapporto è durato più degli altri: quello col padre di sua figlia Camilla, con il quale ha convissuto per circa 13 anni.

Poco dopo, la storia con un uomo più giovane di 23 anni: finita perché lui “Era un vecchio dentro! Io amo viaggiare, andare alle mostre, in barca, amo la cultura”. Cristina non riesce proprio a dimenticare un evento in particolare: “Eravamo ai Caraibi e in Venezuela e mi ha detto che si annoiava. Gli ho detto: ‘Prendi l’aereo e ritorna a casa tua’”.

Un interesse non ricambiato: Daniel

Cristina ha spiegato perché ha scelto di partecipare a Uomini e Donne: “Sono tranquilla da un paio d’anni, ho avuto solo relazioni fugaci”, ha spiegato nel corso del programma.

“La persona che cerco io – ora sono seria o cerco di esserlo – è una persona che abbia il fascino per la curiosità in genere, che non abbia pregiudizi di alcun tipo, né omofobia né razzismo, che sono insopportabili”. Quindi ha aggiunto: “Sono indipendente, non ho bisogno di una persona che mi mantenga”. E, quando ha adocchiato Daniel, al quale ha già detto di essere interessata, ha scherzato sulle sue origini calabresi, nello specifico di Tropea. “Bellissima, hai la barca lì?”, gli ha chiesto, per poi aggiungere: “Ho visto tanti yacht che ora mi va bene anche il gommone”.

Un atteggiamento che ha fatto sorridere molti in studio, ma non Daniel, che non sembra ricambiare l’interesse. Tant’è che Tina Cipollari l’ha definito “un cafone”. Poi, Cristina ha commentato Mario, un altro Cavaliere, dicendogli: “Hai 57 anni? Ma porca miseria! Non è che li porti molto bene”.

