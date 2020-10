Visita a sorpresa per Enock Barwuah al Grande Fratello Vip. A varcare la soglia della Porta Rossa per incontrarlo c’è il fratello Mario Balotelli, pronto a ritrovarlo dopo tanto tempo e ad incitarlo per il suo percorso nel reality. Grande emozione per i due fratelli che, tra risate e confessioni, danno vita a meravigliosi siparietti familiari.

Mario Balotelli entra nella Casa

I fratelli Barwuah si riuniscono nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo più di un mese di lontananza. Il fratello di Enock, concorrente dell’attuale edizione, riceve infatti la visita inaspettata del suo vero ‘Big Brother’: il calciatore Mario Balotelli.

L’attaccante è più volte comparso in video-collegamento nel corso delle scorse puntate, per salutare Alfonso Signorini, il suo pubblico e, ovviamente, Enock. Questa volta però il suo intervento si concretizza in un vero e proprio ingresso nella celebre Casa di Cinecittà, per un incontro speciale con una delle persone più importanti della sua vita. Il calciatore inizialmente fa il suo ingresso in studio per salutare il conduttore e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, per poi prepararsi a ritrovare Enock.

Mario Balotelli incontra Enock

Enock, di ritorno dal Confessionale, ritrova tutti i suoi coinquilini freezati in giardino e inizia a dubitare che per lui possa esserci un sorpresa. Da una delle porte esterne, infatti, fa capolino Mario Balotelli e per il gieffino la sorpresa è spiazzante. Il loro dialogo è caratterizzato da poche parole e tantissime risate, segno della complicità fraterna che li lega da sempre. Per Enock c’è una seconda sorpresa, poiché il fratello tira fuori il cellulare e chiama la famiglia, che saluta a distanza i due ragazzi.

Pur con le debite distanze Enock riesce a salutare, dal cellulare del fratello, la sua famiglia. Alla domanda di Alfonso Signorini, Balotelli spende parole al miele per Enock: “Io sono la sua gamba destra, lui è la mia gamba sinistra: siamo fratelli“. E aggiunge: “Essere qua in mezzo è strano, la televisione non la frequento molto. Siamo cresciuti insieme, siamo sempre stati insieme: mio fratello è mio fratello“.

