A Verissimo torna in qualità di ospite una delle cantanti più apprezzate della musica italiana: Iva Zanicchi. L’artista irrompe nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare come ha vissuto questi ultimi mesi. E, soprattutto, per informare di una grave malattia che ha colpito il compagno Fausto: “Stiamo lottando ancora“.

Iva Zanicchi: l’inaspettata rivelazione

La scorsa edizione di Verissimo l’ha vista ospite più di una volta, con Silvia Toffanin che ha voluto invitarla più volte per concederle il lungo racconto della sua vita e della sua scintillante carriera. Iva Zanicchi ritorna come ospite nella puntata odierna del programma di Canale 5, per affrontare nuovi capitoli della sua vita.

A cominciare da un periodo non proprio positivo vissuto la scorsa primavera. La cantante, come racconta, ha vissuto il lock-down al fianco del compagno Fausto con il quale fa coppia fissa dal 1986. Durante la quarantena le condizioni di salute dell’uomo sono andate peggiorando ed entrambi hanno inizialmente pensato al peggio: “Non ne ho mai parlato. A febbraio, durante il Coronavirus, eravamo chiusi in casa io e Fausto. Non stava bene e, nonostante il periodo difficile, sono riuscita a farlo ricoverare all’ospedale a Milano, perché pensavamo fosse un problema di cuore.

Invece hanno scoperto non che aveva il Coronavirus, ma che aveva un tumore“.

“Credo ne usciremo“

Una rivelazione sconvolgente, che ha impietrito Silvia Toffanin e tutto il suo pubblico, ignaro dell’accaduto. La cantante racconta: “Lì è crollato tutto, lui faceva coraggio a me. Poi abbiamo detto ‘Se dobbiamo lottare, lottiamo’. Ci siamo rivolti a medici vari, lui era ricoverato al Centro Tumori a Milano e stiamo lottando ancora. Ma lui è una iena.

Stamattina ha fatto la chemio e lui è qui con me, sta benissimo, è un toro forte. E credo che ne usciremo. Ne parlo al plurale perché ne sono talmente coinvolta, che ne parlo al plurale“.

Il messaggio della cantante: “Bisogna sempre lottare“

Il quadro clinico del suo Fausto è migliorato, ma l’attenzione resta altissima. Iva Zanicchi cerca di lanciare un messaggio positivo a tutti coloro che stanno combattendo contro questo terribile mostro. Le sue parole rappresentano un’infusione di coraggio, speranza e fiducia verso il futuro: “Non bisogna trattarlo con leggerezza ma bisogna lottare.

E la fiducia e la voglia di vivere credo siano molto utili e si può fare. Lui l’ha fatto e ne è fuori, perché adesso i marcatori sono azzerati e stiamo andando bene. Non abbiamo perso il buonumore. Non voglio intristire nessuno, dico solo che bisogna sempre lottare, affidarsi a persone competenti e avere fiducia. Ce la facciamo noi, ce la farete anche voi“.

