Alfonso Signorini, in apertura di puntata al Grande Fratello Vip, annuncia un importante aggiornamento sull’ingresso dei nuovi ‘Vipponi’. Il conduttore ha comunicato ai telespettatori che uno tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma è risultato positivo al Coronavirus. Inevitabile la decisione presa dalla produzione e comunicata da Signorini a inizio puntata.

Alfonso Signorini: annuncio a inizio puntata

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si apre con un annuncio importantissimo da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore, in apertura di diretta, ha inizialmente focalizzato l’attenzione sulla gravissima crisi sanitaria che l’Italia sta attraversando.

Il nemico invisibile chiamato Coronavirus continua a diffondersi nel nostro Paese e la situazione è parecchio critica. Per questo motivo il giornalista ha deciso di prendersi qualche minuto, prima di iniziare la puntata, per sensibilizzare i telespettatori sul prezioso utilizzo della mascherina, dispositivo importantissimo per cercare di ostacolare la diffusione del contagio. Le parole del conduttore sono solo il preludio per un annuncio di fondamentale importanza per il proseguo del reality.

Positività per uno dei nuovi ‘Vipponi’

Il conduttore annuncia: “Prima della puntata è stato rilevato un sospetto caso di positività per uno dei nostri tre Vip che sarebbero dovuti entrare nella Casa.

Questa situazione necessita di approfondimenti medici per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti e per la sicurezza di chi ci sta dentro e per noi tutti che lavoriamo. Questa sera questi tre ingressi non ci saranno. Vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni, sperando di far entrare al più presto i nostri Vipponi“. Nella diretta di stasera, infatti, erano in programma gli ingressi di tre nuovi concorrenti ufficiali, pronti ad arricchire il cast: Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Uno di questi, dunque, è risultato positivo al tampone. I loro ingressi, previsti per stasera, sono momentaneamente rimandati, in attesa di nuovi aggiornamenti.

