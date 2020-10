La famiglia di Maria Teresa Ruta e Guenda continua a far discutere. Questa volta, ad intervenire, è il padre della ragazza, il giornalista Amedeo Goria. Madre e figlia vengono a conoscenza di alcuni suoi giudizi che mandano su tutte le furie la conduttrice. Nella diretta di questa sera del Grande Fratello Vip la Ruta si scaglia contro l’ex marito: “È da querela“.

Le dichiarazioni di Amedeo Goria

Un nuovo capitolo si aggiunge alla tormentata storia familiare di Guenda e Maria Teresa Ruta, concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella diretta di questa sera mamma e figlia vengono a conoscenza di alcune dichiarazioni del padre della ragazza ed ex marito della conduttrice, Amedeo Goria.

Il giornalista, attraverso alcune ospitate da Federica Panicucci e Barbara D’Urso, ha espresso il seguente pensiero sulla figlia Guenda, con la quale il rapporto non è stato sempre idilliaco: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore. […] Il vero problema è che io sono il suo capro espiatorio. Guenda con me è bellicosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta.

Commentando le scelte sentimentali di nostra figlia, è facile fare gli psicologi e dedurre che sia attratta da uomini più grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino. Guenda ha 31 anni, è adulta e vaccinata, e i suoi problemi se li deve risolvere anche da sola. Ci sarà sempre per lei e suo fratello, che sono la mia ragione di vita, ma lei deve imparare ad andare per la sua strada“.

La risposta di Guenda: “Non ho parole“

Guenda, isolata dal gruppo, ha espresso il suo pensiero sul giudizio del padre: “Non ho parole, non so come commentare le parole di mio papà.

Sono parole sbagliate, dovrei parlare della mia vita privata precedente, di tante condizioni che includono altre persone, ma non me la sento. Mi spiace per quello che dice mio padre, non sono una persona complessa, né bipolare. Ho un papà particolare, ma che adoro. Forse si è sentito offeso da alcune mie esternazioni. Lui è anche un po’ geloso del rapporto che ho con mamma, perché magari me la prendo più facilmente con lui, perché credo che da un papà questi attacchi non siano belli.

Lo abbraccio così com’è e non voglio dire altro“.

Maria Teresa è rabbiosa: “Ma cosa ti sei fumato?“

Ma, dal Salone della Casa, anche Maria Teresa Ruta e tutti gli altri inquilini hanno visionato la clip. La conduttrice è infuriata con l’ex marito e lo attacca per aver dato della ‘bipolare’ alla figlia Guenda: “Bipolare… ma cosa ti sei fumato? Non è bipolare, vuol dire che ha due personalità ma non è così: ne ha solo una“. Il suo sfogo è sempre più impetuoso: “Sono arrabbiatissima, è da querela.

Guenda non è bipolare, ha parlato a sproposito. Io non permetto ad una persona che non sa neanche che sua figlia ha avuto il morbillo, di parlare di una sua condizione fisica o mentale. Non voglio andare oltre. Non dico che è stato un padre assente, lo dice lui. Per lui andava bene quello che facevo io, però sappiamo com’è fatto, ma lo amiamo per quello che è. Ma tu non puoi parlare così di tua figlia, di cui non sai niente. E se fa dei capriccetti è perché vuole attenzioni da te, lei pretende attenzioni da te.

Scusa Amedeo sei anche un giornalista, come cavolo ti viene in mente di dire certe cose? Siamo qui e non possiamo replicare“.

