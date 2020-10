Con pochissime parole ma molte esaustive Paola Perego comunica ai fan attraverso i suoi canali social di essere anche lei risultata positiva al Coronavirus dopo essersi sottoposta al tampone.

Paola Perego positiva al Covid

La notizia è arrivata direttamente dal profilo social della conduttrice. Così infatti la Perego ha voluto essere la prima a parlare delle sue stesse condizioni di salute. “Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico“, sono state le parole della Perego scritte su Instagram dopo essersi sottoposta nuovamente ad un tampone per il Coronavirus.

I messaggi dei colleghi: le scrive anche Carlo Conti

Proprio come è accaduto a Carlo Conti qualche giorno fa (anche il conduttore di Tale e Quale Show è risultato positivo al Coronavirus ed è stato lui, come la Perego, a comunicarlo sui social) sono stati tantissimi i messaggi che sono arrivati a sostegno della Perego. Tante parole espresse dagli amici ma anche dai colleghi del mondo della tv. “Dai Paoletta, un bacio“, le scrive Rita Dalla Chiesa; “Tesoro… mannaggia” sono invece le parole di Sabrina Salerno; e ancora “In bocca al lupo!” scrive Francesca Barra; “Un bacio grande” Nek; e non manca nemmeno Carlo Conti.

Non più di qualche mese fa, parlando con The Social Post, la Perego si era messa a nudo sul passato raccontando uno dei momenti più bui della sua vita privata e professionali, segnato indelebilmente dal “mostro”, gli attacchi di panico. Una vera

