Ormai è guerra aperta tra il duo composto da Costantino Della Gherardesca– Sara Di Vaira e Carolyn Smith, la giudice continua a non apprezzare le esibizioni della coppia e questa volta sono arrivati allo scontro.

Le esibizioni di Halloween

La puntata di Ballando con le stelle del 31 ottobre è stata dedicata ad Halloween e, nella prima manche, tutti i concorrenti hanno dovuto esibirsi sulle note di colonne sonore e canzoni, ispirati a film e canzoni. Nel caso della coppia Della Gherardesca-Di Vaira è stato la Famiglia Addams; un’esibizione che non ha convinto i giudici perché, a parte la performance interpretativa quella del ballo è stato sbagliata.

Eppure la coppia ha dato un assaggio dello spirito agguerrito con il quale si sarebbero poi presentati in gara.

“The Costi horror undancing show”

“Dobbiamo dimostrare di avere sex appeal. (…)Quando Elisa non balla prende 8 quando non ballo io prendo 3” ha detto Costantino nel video pre-gara, dove si sono visti i due provare la scena di apertura. “Questa settimana dobbiamo unire la carnalità rotolante di Elisa con l’alta intensità drammatica di Conticini, così e solo cos saremo inattaccabili”.

L’esibizione è poi partita sulle note di Tanted Love, dopo un’apertura nelle quali Sara Di Vaira e Costantino Della Gherardesca hanno fatto un’ironica imitazione di Elisa Isoardi sul letto, la coppia si è esibita trasportando come sempre il pubblico.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira imitano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Lo scontro con Carolyn Smith

Arrivato il momento del confronto con i giudici, la coppia si è trovata di fronte ad opinioni contrastanti. Se da un lato Canino, Selvaggia Lucarelli e Zazzaroini che, commentando simpaticamente, ha detto: “Mi sembrava di vedere Boy George con Elena Sofia Ricci.

Mai vista una roba del genere” hanno quindi espresso pareri positivi, diversa è stata la reazione di Carolyn Smith.

“Sono un po’ perplessa su come riesci a fare un paso doble senza fare un paso doble. Hai ballato di più però mi dispiace per me la prova non è riuscita”, la coppia ha reagito con tranquillità, a parlare è Sara Di Vaira: “Ne prendiamo atto” dice spiegando che da lunedì riprenderanno a lavorare sulla prossima esibizione.

“Costantino è arrivato qua e non aveva la percezione di se stesso e del suo corpo” ha detto a difesa del conduttore, “Da tecnica a tecnica, quando ti capita una persona che ha dei limiti propri…” “Sara non devi dire questo a me…” la interrompe Carolyn ribadendo che anche lei insegna da anni. “Non può dirmi che il ballo è vecchio e provinciale, qui è Ballando con le stelle, ma quando si porta la differenza si porta la qualità”,“Questa è la massima qualità che possiamo portare” ha concluso Sara.

Elisa Isoardi ride a crepapelle dell’esibizione della coppia

L’intervento degli altri giudici

“Sorpresa per tutti… è anche televisione” continua Costantino Della Gherardesca, riprendendo le parole di Canino che ha cercato di ammorbidire il dibattito spiegando che Ballando è anche spettacolo.

“Io sono ancora addolorato da tutti voi che non avete ancora capito la margherita. Non ho sbagliato un passo, aveva un tema importante… e tu Carolyn mi odi da quella margherita” ha detto il conduttore con ironia.

I giudici a quel punto sono entrati nel dettaglio ammettendo di aver riscontrato un calo. “Devono fare uno spettacolo e va bene, ma sul tempo non si può chiudere un occhio” ha continuato la giudice.

La polemica social

L’attrito tra la coppia e Carolyn Smith è nato da una diatriba sui social dove il tema è l’essenza del programma, è una gara di ballo pura o no? Inoltre Carolyn pare non aver colto il commento ironico sul tono provinciale del programma, fatta da Costantino. “Per Carolyn sono due pesi e due misure, per me è ballo per gli altri è spettacolo” ha commentato ironicamente Costantino.

La tensione arriva alle stelle quando Sara Di Vaira ha accusato la Smith di non dire le cose di persona. “Ci sono tante persone che pensano che il ballo non è un mestiere…” ha detto la giudice ricordando tutte le scuole di ballo chiuse per colpa del Covid.

“Buttarla sulla televisione del dolore è una cosa meschina, buttarla sulla gente che non balla che soffre… Fare televisione del dolore è molto cheap” “Tu non sei un tecnico e neanche ballerino tu non c’entri” “Mi sembri abbastanza amareggiata Carolyn cosa c’è che non va?”

“Lascio stare che l’ignoranza è una cosa brutta” “La tua carolyn estremamente”.

“Chi non capisce l’ironia è ignorante è così, questa è la realtà del mondo”, “Chi non capisce ironia è ignorante, questa è la realtà del mondo”.

A quel punto la discussione si interrompe e i giudici passano ai voti.

