È di questi minuti la notizia che l’attore romano Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Al momento le informazioni sono poche, non si tratterebbe di Covid-19.

L’attore romano era già stato ricoverato in passato, l’annuncio del ricovero è arrivato alla soglia del suo compleanno. Pilastro del teatro e del cinema italiano è anche scrittore. Tra le sue ultime apparizioni ci sono i programmi di Alberto Angela e Pinocchio di Matteo Garrone.

Gigi Proietti in terapia intensiva

A riportare la notizia è il quotidiano Il Tempo, l’attore romano si trova in questo momento nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana.

L’attore sarebbe stato ricoverato per problemi cardiaci e le sue condizioni sono gravi.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni, come nel 2010 anche questa volta la famiglia sta mantenendo il massimo riserbo.

Un attacco cardiaco

Secondo quanto riferito dall’AdnKronos, Gigi Proietti è ricoverato da circa 15 giorni a seguito di un attacco cardiaco. Le sue condizioni sono peggiorate e sono critiche. Con lui in ospedale ci sono la moglie e le due figlie.

Il ricovero nel 2010

Non è la prima volta che l’attore, prossimo a compiere 80 anni, si trova a combattere con problemi cardiaci.

Nel 2010 Gigi Proietti era stato ricoverato presso l’ospedale San Pietro di Roma. Anche in quella occasione sulle sue condizioni era stato mantenuto il massimo riserbo.

80 anni il 2 novembre

Nato a Roma il 2 novembre 1940, l’annuncio del ricovero di Gigi Proietti arriva alla soglia del suo 80esimo compleanno. Una carriera poliedrica: attore, comico, doppiatore e conduttore televisivo. Ma anche cantante, direttore artistico e insegnante. Nato come attore teatrale, fa parte di quella vecchia scuola di artisti che ha sfornato i più importanti volti del cinema, della tv e del teatro italiano.

La sua grande capacità di essere un attore poliedrico lo rendono tutt’ora un trasformista. Le sue ultime apparizioni televisive sono state in Ulisse- il piacere della scoperta, programma condotto da Alberto Angela, dove si è prestato a dare voce ai grandi personaggi del passato, trattati proprio nel programma. L’attore ha anche partecipato alla prima puntata di Meraviglie, programma sempre condotto da Alberto Angela e in Pinocchio di Matteo Garrone, dove ha interpretato Mangiafuoco.