Rischio eliminazione per Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è stato accusato di sessismo per alcune infelici frasi espresse contro Dayane Mello e Flavia Vento. Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, comunica al diretto interessato la decisione presa dalla produzione.

Francesco Oppini, frasi sessiste contro Dayane e Flavia

Francesco Oppini è nella bufera al Grande Fratello Vip per alcune frasi sessiste e di cattivo gusto rivolte a Dayane Mello. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, il figlio di Alba Parietti ha intavolato un discorso legato alla modella, con la quale ultimamente i rapporti non sono positivi.

Parlando di un’ipotetico incontro con la Mello fuori dalla Casa, il concorrente ha espresso una frase davvero forte e totalmente fuori luogo: “Se la porto a una festa con i miei amici succede un disastro. A Verona la violentano“. Parole irripetibili in seguito alle quali, forse rendendosi conto della violenza della sua frase, ha cercato di deviare il tiro: “Ma nel senso buono, perché la disturbano“. Entrando nel vivo del discorso, Oppini non si è risparmiato neppure sull’ex coinquilina Flavia Vento: “È una che rischi di ammazzare di botte“.

Rischio squalifica: la decisione della produzione

Nella diretta di questa sera, Alfonso Signorini entra nell’argomento per affrontarlo con il diretto interessato. Al conduttore non sono affatto piaciute le esternazioni del ‘Vippone’ che, una volta vista la clip incriminata, fa marcia indietro chiedendo perdono: “Me ne scuso, ‘la ammazzo’ era un termine forte“. Il conduttore è furioso: “L’ironia qui in questo caso non esiste proprio e non fa ridere neppure te: fa solo schifo una frase del genere“.

E a seguire annuncia la decisione della produzione: “Abbiamo preso in seria considerazione la squalifica. Se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è solo perché hai dimostrato di avere una serenità e rispetto nei confronti della tua fidanzata, che ci fa pensare che la tua posizione sulle donne non sia così orribile“.

