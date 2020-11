Al GF Vip, l’intesa tra due concorrenti sembra farsi sempre più palpabile: Dayane Mello si dichiara a Adua Del Vesco, e scatta il bacio in giardino. Le gieffine appaiono sempre più vicine, e sui social sono in tanti a immaginare evoluzioni romantiche nel cuore della Casa di Cinecittà.

GF Vip, Dayane Mello confessa: “Sono innamorata di te“

Parole dolci nel cuore della notte, sotto l’occhio vigile del Grande Fratello Vip, tra Dayane Mello e Adua Del Vesco (all’anagrafe Rosalinda Cannavò). La prima, complice una confidenza apparentemente sempre più profonda, ha dichiarato alla seconda di essersi innamorata di lei.

La reazione dell’attrice non si è fatta attendere: “Mi stai mettendo in crisi, dai, stai scherzando?“, e nonostante la risposta affermativa della Mello il pubblico ha assistito a una nuova evoluzione della loro intesa. Sarà davvero il principio di una love story? Molti spettatori sarebbero pronti a scommetterci, a giudicare dagli sguardi che entrambe si concedono a incorniciare una conversazione dai toni decisamente “zuccherati”.

La modella ha ribadito il suo pensiero su di lei, scatenando stupore e sorrisi in Adua Del Vesco: “Tu per me sei una delle donne italiane più belle.

Tu sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci…”.

Il bacio tra Dayane Mello e Adua Del Vesco

Poco dopo le parole, i fatti: tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è scattato un bacio che ha mandato in delirio i fan, e su Twitter si moltiplicano i commenti di chi intravede, nella loro intesa, l’alba di un amore.

“Quanto sei bella, sei la donna più bella che ho visto in vita mia. Hai degli occhi pazzeschi“, ha dichiarato Dayane Mello, incassando una risposta chiara dalla coinquilina: “Io non posso fare a meno di te“.

