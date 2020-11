Alessandro Cecchi Paone, classe 1961, nel corso della sua carriera non ha fatto parlare di se solo per la sua esperienza televisiva ma anche per la sua vita privata. Scopriamo tutto su di lui: moglie, figlie e amori.

La moglie di Alessandro Cecchi Paone

Nella vita di Alessandro Cecchi Paone c’è stata una donna che ha amato per molto tempo. Infatti, per diversi anni è stato sposato con la spagnola Cristina Espinosa Navarro. Da quanto si conosce, il matrimonio è stato celebrato nel 1993 ma è poi terminato nel 2003, prima del coming out del giornalista, avvenuto nel 2004 con un’intervista sulle pagine di Vanity Fair.

Nel 2018, ospite di Verissimo, ha raccontato: “Mi sono innamorato di un mio amico e appena ho capito che era una cosa sicura l’ho detto a mia moglie. Lei è sempre stata una persona fantastica. Siamo stati male entrambi perché finiva la nostra dimensione dell’amore, che è stata molto bella“.

Alessandro Cecchi Paone a proposito di figli

Nella vita privata di Alessandro Cecchi Paone sembra che non ci siano rimpianti, neanche per quanto riguarda i figli.

Infatti, sempre ospite di Silvia Toffanin aveva dichiarato di non possedere l’istinto genitoriale e, per quanto riguarda il suo ex matrimonio, ha specificato che “Io e mia moglie non abbiamo mai avuto l’istinto materno o paterno. Per questo non siamo voluti diventare genitori. Dopo il divorzio, lei non ha avuto bambini con il suo attuale compagno. Sta bene così“.

Gli amori si Alessandro Cecchi Paone

Nonostante le voci sulla relazione sentimentale tra Alessandro Cecchi Paone e il suo personal trainer, Claudio Viana Fernandez, siano iniziate a circolare nel 2012, il giornalista ha confessato la sua relazione solo un anno dopo, quando però la storia era già finita.

Difatti, al fianco del divulgatore scientifico si era già palesato un altro uomo, Massimo Francese, che è stato presentato pubblicamente sulle pagine del settimanale Chi proprio da Checchi Paone. “Massimo mi ha aiutato a gestire il colpo della lente fine del grande amore con Claudio. Ormai era un anno che vivevamo assieme“. Dal 2014, dopo il capolinea di questa relazione, non si hanno più notizie certe sugli amori di di Alessandro Cecchi Paone anche se gli sono stati attribuiti numerosi flirt.

