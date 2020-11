Eleonora Daniele a Storie Italiane ci ha tenuto a salutare un amico che ha avuto problemi di salute. La conduttrice di uno dei programmi preferito dal pubblico televisivo ha salutato in diretta Angelo Perrone e anche tutti i medici che si sono occupati di lui in questo momento.

Le parole di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele nelle scorse puntate ha interrotto la normale scaletta del suo programma, Storie Italiane per dedicare qualche parola a un amico: “Faccio un in bocca al lupo al nostro amico Angelo Perrone, che è stato ricoverato d’urgenza“, ha detto a tutto il pubblico che la stava seguendo.

E poi: “Possiamo mandare in onda una foto di Angelo? Ringraziamo il fratello Nicola ed il suo cardiologo. Angelo è stato ricoverato d’urgenza presso il reparto di cardiologia dell’ospedale San Camillo. I medici stanno valutando il da farsi. Sembra comunque che ora stia meglio“, riportano alcune fonti.

Il commento di Angelo Perrone

Durante la puntata andata in onda ieri, Eleonora Daniele ha riepilogato quanto successo all’amico che si è collegato telefonicamente con lo studio: “Angelo come stai“, chiede subito la conduttrice accompagnata anche da Antonella Clerici che ha salutato l’ospite.

“So che vuoi ringraziare“, aggiunge ancora mentre Angelo Perrone prende la parola per ringraziare “i medici del San Camillo di Roma“, che saluti tutti per nome e cognome in senso di riconoscenza. “Mi sono stati molto d’aiuto in questo mese“, aggiunge ancora, e “infermieri e infermiere che sono stati per me una vera famiglia“, conclude.

Il messaggio per la morte di Gigi Proietti

Lunedì la morte di Gigi Proietti ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo italiano e tutti i grandi fan del Maestro.

Anche Eleonora Daniele ha voluto dedicargli un piccolo messaggio affidato ai social. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto di Proietti accompagnata dalla didascalia: “Addio straordinario uomo” e un piccolo cuore rosso.