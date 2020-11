Tra i concorrenti del GF Vip che hanno i parenti meno “presenti” all’interno del programma e sui social spicca Tommaso Zorzi.

La famiglia del gieffino non è per assente dalla vita di Zorzi per volontà di prendere le distanze da lui o da qualche suo comportamento, ma semplicemente perché non c’è ancora stata occasione per un confronto.

Tommaso Zorzi parla della madre

Era stato proprio Tommaso Zorzi, prima di entrare nella Casa, a spiegare che non si aspettava di vedere sua madre comparire con assiduità nel salotto del GF Vip: “Sono felice di non avere come madre una che sogna di andare ospite da Federica Panicucci o da Barbara d’Urso.

Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso per intenderci, e per fortuna“.

Zorzi: La reazione della madre

Alcuni follower avevano però cominciato a ipotizzare che, dopo tutto questo tempo, fosse strano che non ci fosse ancora stato un incontro. Alcuni hanno chiesto addirittura spiegazioni alla madre, Armanda Frassinetti, su Twitter, e lei si è ritrovata a doversi giustificare: “Ma è vero che il gf ha detto a Tommaso che non vuoi vederlo?

Sarebbe da FOLLIA” le ha chiesto un’utente e la signora Frassinetti ha risposto: “Mai”.

A ulteriore sostegno del figlio, Armanda Frassinetti ha anche pubblicato una foto che li ritrae insieme, felici e sorridenti, con una dedica: “Amore per te qualsiasi cosa“.

il post di Armanda Frassinetti dedicato al figlio Tommaso

Le parole di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha voluto spiegare su Twitter di aver più volte tentato di mandare messaggi al fratello, e di aver fatto il possibile per manifestare la sua vicinanza: “Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto?

Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata”. In allegato al tweet, Gaia ha anche pubblicato alcuni messaggi scritti proprio alle altre concorrenti, in cui è chiaro il suo intento di mettersi in contatto con il fratello.

Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata ahahaha #gfvip pic.twitter.com/xy3ORBZcdC — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 4, 2020

