Sorpresa speciale per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. L’influencer riceve una video-chiamata a sorpresa da parte della sorella Gaia, con la quale ha un rapporto di fiducia e grande complicità. “Mai stata così fiera di essere tua sorella“, le parole della ragazza al fratello, visibilmente emozionato.

Sorpresa per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, nel corso di questa avventura al Grande Fratello Vip, ha più volte raccontato ai coinquilini il rapporto con la famiglia. In particolare è fortissimo il legame che lo unisce alla madre e alla sorella, delle quali ha sempre espresso parole positive che testimoniano una grande complicità familiare.

Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini convoca il ‘Vippone’ in Mistery Room per mostrare alcune clip che lo ritraggono mentre parla della madre. In questi giorni, infatti, Tommaso ha riallacciato i rapporti con Francesco Oppini e lo ha fatto parlando con lui delle rispettivi madri. Ma l’influencer, al termine della clip, non sa che per lui la produzione ha preparato una sorpresa speciale. E che non riguarda la madre.

“Mi manchi troppo“

È infatti la sorella Gaia a voler spendere alcune parole con lui, attraverso una video-chiamata inaspettata per Tommaso.

Il ragazzo spiega: “Noi sono 6 anni che non viviamo più insieme. Io con lei ho un contatto, è una di quelle persone nelle braccia delle quali mi sento sempre a casa: mia sorella è tutto. La cosa che mi manca di più con Gaia è ridere insieme. Noi ci facciamo le serate a ridere“. La sorella spende parole al miele per lui: “Tommy ho fatto di tutto per mettermi in contatto con te, mi manchi troppo.

Non sai quanto le cose vanno bene in questi giorni. Ti assicuro che non ti devi preoccupare di niente. Mi hanno scritto un sacco di amici. Tommaso ti sei fatto conoscere sia per la parte più divertente che per quella più vulnerabile. Non sono mai stata così fiera di essere tua sorella“.

