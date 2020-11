Alessia Marcuzzi ha compiuto 48 anni. La conduttrice de Le Iene e anche di Temptation Island ha festeggiato anche sui social il nuovo traguardo con una posa decisamente atletica.

Alessia Marcuzzi compie 48 anni

L’11 novembre 2020 Alessia Marcuzzi ha compiuto 48 anni. Una vita trascorsa in televisione e un passato da modella. Colpo di Fulmine, Festivalbar, Mai dire Gol, e poi i reality come Grande Fratello, L’isola dei famosi e infine anche Temptation Island. Per questo ultimo compleanno ha deciso di festeggiare via social con una foto… a testa in giù.

“Birthdaygirl“, scrive lei stessa e infatti sembra proprio una ragazzina.

Alessia Marcuzzi positiva al Covid

Anche Alessia Marcuzzi, di recente, è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice de Le Iene non aveva partecipare a una puntata del programma proprio perché positiva. La Marcuzzi aveva comunque parlato con i fan assicurando di stare bene e che le era stata rilevata una percentuale di positività al Coronavirus nel suo sangue. “Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene. Il perché ce lo ha spiegato lei in collegamento“, spiegavano quelli de Le Iene.

“Ha una carica virale bassa. Adesso Alessia è in isolamento”, avevano concluso.

Un successivo test antigenico aveva dato risultato negativo, ma la conduttrice si era comunque dovuta sottoporre ad un test di tipo molecolare. “Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa e’ di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo“.

