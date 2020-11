Cominciano le prime confidenze nella Casa del Grande Fratello vip per Giulia Salemi. L’influencer è entrata da appena una settimana e ora comincia a lasciarsi andare e farsi conoscere. Tra le mura della Casa è normale che il pensiero vada al suo primo Grande Fratello Vip, la Salemi infatti aveva partecipato ad un’altra edizione due anni fa. Inevitabilmente il pensiero va a Francesco Monte, suo ex fidanzato, la loro storia era cominciata proprio nella Casa del Gf vip.

Giulia Salemi su Francesco Monte

“Non me la sono goduta, né qui dentro, né una volta fuori.

Poi è stato bellissimo comunque, amare è bellissimo anche se si soffre. Io non amavo da non so quanti anni, avevo le farfalle allo stomaco. Il ridere e il piangere, ti fa sentire viva. Ho avuto la fortuna di innamorarmi e di fidanzarmici, la sfortuna è stata che mi sono concentrata solo su quella roba e ho perso tutto il resto“, ha raccontato. “Piangevo ogni lunedì, era un macello unico ed ero condizionata da ciò che dicevano in studio. Di conseguenza, l’ho iniziata in un modo e poi, però, è uscita la Giulia in amore, la mia debolezza.

Ho perso l’opportunità di vivermela in un altro modo“, ha concluso assicurando comunque di non pentirsi di niente. Al Grande Fratello vip le resta ancora da vivere un nuovo reality dopo essere uscita ad un passo dalla fine della sua prima edizione.

La curiosità di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sembra essere interessata ad una storia nata nella Casa del Gf così, durante un pranzo, chiede qualche informazione alla Salemi. La showgirl chiede se con Monte avessero avuto rapporti all’interno della Casa.

La risposta di Giulia Salemi arriva forte e chiara e risuona tra le mura della Casa: “No, sei pazza? Dormivamo solo insieme“.

Guarda il video