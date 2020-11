Dopo una settimana caratterizzata da tempo stabile e pochissime pioggia non resta che concentrarsi sul weekend di sabato 14 novembre e domenica 15 novembre. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, la situazione comunque proseguirà ancora per questo fine settimana, ma il maltempo si prepara a colpire e resta in agguato.

Il meteo del weekend

Per la giornata di domani e per i prossimi giorni, è prevista debole pioggia su Liguria, Toscana e Lazio. Veniamo da un lungo periodo di meteo stabile e asciutto che comunque proseguirà nei prossimi giorni e a cui già ci aveva abituato il meteo dei ottobre.

Resta da prestare più che mai attenzione anche alla situazione di Pianura Padana e Centro Italia dove sono previste nebbie e nubi basse.

Nella notte tra sabato e domenica sono previste piogge deboli su Toscana, Umbria e Lazio. Nella giornata di domenica sempre molte nubi sulle zone tirreniche, con qualche fenomeno di pioggia anche sulle regioni Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Per la pioggia più intensa bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

video: Centro Meteo Italiano