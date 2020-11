Fuori programma durante la diretta di Live Non è la d’Urso. A inizio puntata, mentre stava trattando la questione del vaccino contro il Coronavirus assieme agli ospiti e all’ormai noto infettivologo Bassetti, Barbara d’Urso ha rivelato un dramma personale di quest’ultimo, ringraziandolo lo stesso per la sua presenza in studio in questo momento di dolore.

Morta la mamma dell’infettivologo Bassetti

Uno dei volti più presenti nei salotti televisivi, ma anche uno dei più contestati, Matteo Bassetti ha legato la sua visibilità soprattutto a Live non è la d’Urso. Proprio qui è apparso questa sera, nonostante il recente lutto che lo ha colpito e di cui ha dato conto anche Barbara d’Urso.

La conduttrice, infatti, ha detto: “Volevo ringraziarti per essere qui stasera. Purtroppo qualche ora fa hai perso la tua mamma“.

Un drammatico lutto, per Bassetti, che tuttavia ha “scelto di esserci perché avevi un impegno con noi. Ti ringrazio e ti faccio le condoglianze a nome di tutti“.

Le parole di Bassetti a Barbara d’Urso

Dopo le parole della conduttrice, si è espresso lo stesso infettivologo del Policlinico San Martino di Genova.

“Sono qui anche per lei – ha detto –Amava profondamente che andassi in televisione a parlare di questo virus e a spiegarlo in maniera semplice” ha detto. Poi ha aggiunto: “Anche per onorare la sua memoria sono qui. Domattina alle 8 come sempre sarà a lavorare in corsia senza mai mancare“.

Nelle scorse ore, Bassetti aveva speso qualche parola anche tramite i profili social. “Ciao Mamma. Buon viaggio verso i nostri amati – ha scritto Bassetti, come riportato da numerose fonti – Sei volata in cielo da pochissimo e già mi manchi tantissimo.

Sei stata una mamma eccezionale. Buona, altruista, disponibile, profonda. Eri la campionessa del mondo di bontà. La famiglia per te era il luogo più forte e sicuro dove rifugiarsi. Da lassù con papà continua a proteggerci e a vigilare su di noi”.

Chi è Matteo Bassetti, l’infettivologo della d’Urso

Direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e Presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva, Matteo Bassetti è una delle personalità più divisive di questo 2020 in cui medici e specialisti sono diventati, a tutti gli effetti, vip.

Fino all’anno scorso, i nomi dei professori Gallo, Capua, Zangrillo e Bassetti erano sconosciuti al grande pubblico, ora invece sono ospiti fissi in trasmissione.

Il punto di riferimento della d’Urso è proprio Matteo Bassetti, duramente critico e a sua volta criticato nel corso di tutta la pandemia. Di tendenza “anti-allarmista”, Bassetti si è spesso esposto contro il Governo e le misure anti-Covid. Recentemente, ha espresso dure parole per i membri del Comitato Tecnico Scientifico, ma anche contro le restrizioni. “Il Covid è stato ingigantito: è il panico e la paura di finire intubato che fa esplodere il sistema sanitario non i malati” ha detto a Libero.

