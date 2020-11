Lutto in famiglia per Bergoglio: morto a Chivasso il cugino di Papa Francesco. Secondo quanto emerso finora, l’uomo, 68 anni, avrebbe contratto il Coronavirus e sarebbe stato ricoverato circa un mese fa per la febbre persistente.

Papa Francesco: morto il cugino Oscar Perino

Di poche ore fa la notizia della morte del cugino del Pontefice, che sarebbe avvenuta circa un mese dopo il ricovero per una febbre persistente subentrata dopo l’infezione da Coronavirus.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Oscar Perino, 68 anni, si sarebbe spento nell’ospedale di Chivasso (Torino), città in cui viveva e in cui sarebbe noto per la sua attività di fioraio (che avrebbe gestito, fino alla fine degli anni ’90, insieme alla moglie). Il cugino del Santo Padre sarebbe stato trasferito nel nosocomio il 16 ottobre scorso, dove poi sarebbe deceduto.

La parentela e l’incontro con Bergoglio

Oscar Perino avrebbe scoperto la parentela con il Santo Padre nel 2015, una volta conclusi, in Vaticano, gli approfondimenti sull’albero genealogico del Pontefice.

Inizialmente, come riporta giornaleLaVoce.it in un’intervista del 2017 proprio al cugino, avrebbe pensato di essere un parente ancora più lontano, salvo poi scoprire che il “filo” che li univa non era poi così lungo.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, infatti, la bisnonna, Rosa Demergrasso, era prima cugina della nonna materna del Papa, Regina Maria Sivori, ed entrambe erano originarie di Teo (frazione di Cabella Ligure, Alessandria).

Le due donne avrebbero trascorso insieme i primi anni della loro infanzia, proprio in Piemonte, prima che la nonna del Santo Padre partisse definitivamente alla volta dell’Argentina.

Il primo incontro tra Papa Francesco, il cugino chivassese Oscar e la madre di quest’ultimo, Annamaria Demergrasso, sarebbe avvenuto circa un anno e mezzo fa a Genova, in sede di udienza privata.

