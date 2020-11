Tanti lo conoscono anche con il soprannome di “chirurgo dei vip” ma chi è Giacomo Urtis? Un volto che negli anni è cambiato molto e complice è stata sicuramente la chirurgia estetica. Proprio quest’anno ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ma solo “temporaneamente” per portare a termine una missione speciale.

Ma chi è nella vita il celebre chirurgo estetico?

Giacomo Urtis, chi è il chirurgo dei vip

Classe 1977, il celebre chirurgo non ha origine italiane: Giacomo Urtis è infatti nato a Caracas, in Venezuela. Il suo trasferimento in Italia avviene quando Urtis è ancora molto giovane e approda in Sardegna, precisamente ad Alghero.

Iniziati gli studi, dopo aver conseguito il diploma, Urtis ha optato per l’università iscrivendosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguendo il titolo nel 2002. Successiva la specializzazione in Dermatologia e Venereologia e poi il master in Chirurgia Estetica.

La partecipazione a L’Isola dei Famosi

La sua ascesa televisiva si può dire abbia preso il via proprio dalla sua clinica e dal suo lavoro che l’ha portato a essere il “chirurgo di fiducia” di numerosissimi vip.

Tante le sue apparizioni televisive soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso. L’ultima, in ordine cronologico, proprio in tempi recenti al Grande Fratello Vip in qualità di “gossipparo”. Si ricordano inoltre le sue apparizioni in numerosi reality televisivi come L’Isola dei Famosi ma anche la sua partecipazione nel cast di The Lady.

Giacomo Urtis prima di alcuni ritocchi estetici. Fonte: Instagram

I ritocchi estetici

Estremamente noto anche per le sue numerose operazioni chirurgiche, lo stesso Urtis non è da meno. Abbiamo visto il suo volto mutare notevolmente negli anni e le sue apparizioni hanno testimoniato via via le sue trasformazioni.

Anche nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in molti si sono accorti della sua metamorfosi fisica, un volto del tutto diverso con occhi azzurri e i lineamenti levigati dal lifting.

Approfondisci

GF Vip, Giacomo Urtis nella Casa: missione speciale per il chirurgo delle star

Giacomo Urtis irriconoscibile in tv: viso gonfio e tumefatto dopo il lifting