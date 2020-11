La bellezza del “lavoro” di nonna. Mara Venier ha ripreso ormai da tempo in mano le redini della sua trasmissione del cuore, Domenica In, e il pubblico la vede come una persona di casa. Tra le sue mura domestiche però c’è chi l’aspetta in un ruolo totalmente diverso, quello di nonna e l’amore del nipote Claudietto è importantissimo per lei.

Mara Venier e il video con il nipotino

La Domenica In di Mara Venier finisce e alla conduttrice non resta che tornare a casa. Il suo rientro tra le mura domestiche è filmato ed è un classico a cui le nonne incappano spesso.

Il nipote Claudietto e Nicola Carraro, complice silenzioso, si nascondono in attesa di sentire la conduttrice aprire la porta di casa. Appena questa si spalanca, presto servito il campo allo scherzo: Claudietto urla nel tentativo di spaventare la nonna, che si cala perfettamente nel ruolo e finge di spaventarsi per tenere il gioco del nipote. Dal buio si vede uscire un Claudietto sorridente e molto divertito dal gioco, mano nella mano con il nonno Nicola Carraro, munito di mascherina così come la Venier.

La felicità di ritrovarsi è comunque lampante sul viso di tutti.

Le parole di Mara Venier

“Al mio rientro da domenica in ‘nonno e Iaio’ si divertono a farmi uno scherzetto“, scrive Mara Venier sui social dove condivide il video. A commentare la notizia anche Nunzia De Girolamo che su Instagram scrive: “Stupendo!!! Pensa che Gea ancora oggi ad 8 anni si diverte a farlo al padre“, commenta condividendo anche lei dettagli della sia vita familiare. Moltissimi altri fan della conduttrice commentano con scene di vita quotidiana divertenti nel ruolo di genitori e nonni.

Claudietto è il figlio di Paolo Capponi, primogenito della conduttrice.

