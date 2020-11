L’ultima edizione di Ballando con le stelle si può definire a questo punto davvero “Maledetta” come dichiarato più volte dalla padrona di casa Milly Carlucci. tra infortuni, svenimenti in diretta, operazioni d’urgenza e positivi al Covid-19, il programma è riuscito ad arrivare alla grande finale sì, ma fino alla fine con un intoppo. Questa volta ad essere colpita (di nuovo) è la coppia Mykel Fonts-Alessandra Mussolini.

Maykel Fonts positivo al Covid

La notizia è dapprima trapelata su TPI, per poi essere confermata definitivamente da Milly Carlucci, che ha svelato che Maykel Fonts non si esibirà nella finale di Ballando con le Stelle, in quanto risultato positivo al Coronavirus.

“Maykel si è sentito male domenica” ha raccontato la conduttrice, “Ha fatto due tamponi. Due sono risultati negativi, il terzo positivo”. Anche Alessandra Mussolini si è sottoposta ai test ed è risultata negativa, ma Milly Carlucci ha spiegato che “Rientrerà in teatro solo quando questo sarà nell’assoluta sicurezza per tutti gli altri”.

Alessandra Mussolini fuori gara?

Al momento non è ancora chiaro se Alessandra Mussolini parteciperà alla finale. Occorrerà aspettare ulteriori esiti di esami probabilmente e vedere se potrà gareggiare da sola, come fatto prima di lei da Elisa Isoardi per esempio.

Maykel Fonts è il terzo membro del cast dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ad essere risultato positivo al Covid-19. Prima di lui è toccato a Samuel Peron e a Daniele Scardina. La positività al Coronavirus del ballerino non è però il primo intoppo che ha colpito proprio la coppia, che si è più che distinta nel corso delle puntate. Tra il lieve malore accusato da Alessandra Mussolini durante la puntata del 7 novembre, complice un brusco calo di pressione a causa di una presa e un’esibizione fatte a stomaco vuoto, e poco prima l’infortunio durante le prove, dove l’ex parlamentare è caduta battendo il naso, la coppia è comunque riuscita ad arrivare in finale.

