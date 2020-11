Nella Casa del Grande Fratello vip è sicuramente il momento più turbolento per Elisabetta Gregoraci. Da quando è entrata Selvaggia Roma, parlando di baci con Pierpaolo Pretelli, le cose sembrano essere un caos. In Casa le due litigano senza pace, mentre intorno a loro tutti attendono in silenzio il termine della sfuriata del momento.

La lite tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma hanno urlato attraverso il vetro del cucurio. La loro lite è già diventata virale e nasce dalle continue conversazioni che Pretelli e Selvaggia Roma hanno fatto nel cucurio proprio con al centro la coppia di “amici speciali”.

La Roma ha accusato più volte Elisabetta di prendere in giro il suo amico, tanto da scatenare la ex di Briatore che ha urlato di fronte allo specchio che divide la Casa dal Cucurio: “Non ti permettere. Fati il tuo percorso e smetti di parlare di me“. La lite è andata avanti a lungo senza che nessuno intervenisse, nemmeno Pretelli.

“Tu non puoi parlare sempre di me e della nostra ‘storia’, Pier“, si è sfogata la Gregoraci decisa a chiarire tutto.

“Non ho più voglia di queste cose. Io vi sentivo parlare. Avresti dovuto dirle ‘basta, parliamo d’altro’. Lei è venuta apposta qui. Lei si deve fare il suo Grande Fratello parlando di lei, non parlando di me. È un’amica tua, non mia. Io non frequento quel genere di persona, che si permette di mettermi in mezzo“, ha concluso.

Gregoraci vs Roma: round 2

La cucina è diventata in breve tempo teatro di un nuovo scontro. Del resto le cose tra le due si infiammano con poco e la Gregoraci ha voluto di nuovo sottolineare le intenzioni della Roma nella Casa: “Sei entrata qui a raccontare che avevi avuto storie con Pierpaolo ed Enock.

Non sai neanche cosa significa il rispetto. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me, ci riesci? Dimmele in faccia le cose“, urla. Selvaggia Roma non è da meno, le due si urlano addosso: “Sei costruita. Bella… Mi hai mancato di rispetto e mi hai urlato contro“. L’appellativo “bella” scatena di nuovo la showgirl: “Sei ridicola. Se sei venuta qui per fare questa sceneggiata, non attacca“.

La Roma attacca ancora: “Per me sei falsa, ti stai intortando Pierpaolo. Sei una bambina capricciosa, torna nel tuo mondo dei balocchi. Non sei adulta. Sei maleducata e viziata. Quanto odio ‘sto vittimismo“. La lite però è solo all’inizio.

