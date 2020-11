Questa sera su Rai 1 esordisce la nuova serie Vite in Fuga. Su Mediaset Barbara D’Urso domina la scena con le interviste esclusive di Live Non è la D’Urso. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dalle 21.25, su Rai 1 partirà la nuova serie targata Rai Fiction, in collaborazione con Paypermoon, intitolata Vite in Fuga. Le vicende ruotano intorno alla famiglia, apparentemente perfetta, dei Caruana. Sono sposati da vent’anni, hanno denaro, il rispetto dei loro amici e conoscenti e 2 figli che non hanno mai dato problemi.

Tutto cambia con lo scoppio di uno scandalo finanziario che coinvolge l’istituto bancario in cui lavora Claudio Caruana. Quando poi Riccardo – amico e collega di Claudio – viene trovato morto, è proprio il padre di famiglia a finire nel mirino degli inquirenti come principale indiziato. Così inizia la fuga che porterà la famiglia a confrontarsi con un passato misterioso, rivelazioni scioccanti, dubbi e sospetti. Un percorso obbligato per cercare di uscire dal fango e scoprire la verità.

Su Rai 2 va in onda Veglia su di me, nuova puntata della serie tv NCIS: Los Angeles.

A seguire NCIS: New Orleans con l’episodio Spie & bugie. A seguire La Domenica Sportiva condotta da Jacopo Volpi.

Dalle 20.00, su Rai 3, Fabio Fazio conduce il consueto appuntamento con l’attualità, le interviste e la comicità del programma Che tempo che fa.

I programmi in onda su Mediaset

Rete 4 proseguono le domeniche dedicate a Bud Spencer e Terence Hil. Questa sera va in onda il film del 1978 Pari e dispari.

La domenica è il giorno dedicato al salotto più celebre del gossip italiano.

Su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di Live Non è la D’Urso.

Su Italia 1 va in onda il film Jurassic World. A 22 anni dal primo, memorabile Jurassic Park, il progetto del parco divertimenti sull’Isla Nublar è ormai una realtà che attira nuovi visitatori ogni giorno. La Masrani Corporation, che gestisce il parco, sa che per conquistare sempre più pubblico deve offrire uno spettacolo mai visto prima ed è per questo che decide di finanziare un progetto per creare in laboratorio un dinosauro mai visto prima.

L’esperimento ben presto risulterà ingestibile mettendo a rischio la vita delle oltre 20mila persone presenti sull’isola. Alle 23.45 con Pressing Serie A si potranno commentare e rivedere tutti i gol della giornata di campionato.

Gli altri

Su La7 Massimo Giletti conduce Non è l’Arena.

TV8 trasmette in chiaro 2 puntate dell’edizione numero 9 di MasterChef Italia.

