È nuovamente tempo di eliminazioni al Grande Fratello Vip. In nomination, questa volta, ci sono Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Dayane Mello e Francesco Oppini. I verdetti vengono comunicati da Alfonso Signorini nel corso dell’intera puntata, sino al verdetto decisivo che vede uno dei 4 concorrenti ufficialmente fuori dai giochi.

4 ‘Vipponi’ al televoto

Nomination a 4 in occasione di questo nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. A contendersi al televoto la permanenza nella Casa più spiata d’Italia ci sono 4 ‘Vipponi’ di spessore: Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Dayane Mello e Francesco Oppini.

La scorsa puntata non vi è stata alcuna eliminazione ma la persona meno votata, in quel caso la Contessa De Blanck, è finita automaticamente in nomination. Con lei anche Francesco Oppini, entrambi in sfida al televoto precedente, e la solidissima coppia di amiche e confidenti Dayane e Adua.

L’eliminato della puntata

Anche nella puntata di oggi i verdetti vengono snocciolati di volta in volta, contribuendo a mantenere alta la suspense. Il primo comunicato, reso noto da Alfonso Signorini, riguarda il primo ‘Vippone’ salvo, che può dunque rimanere nella Casa di Cinecittà.

A salvarsi per prima è Adua Del Vesco, che ringrazia il pubblico. Successivamente un nuovo comunicato annuncia il secondo concorrente a scampare alle grinfie dell’eliminazione: è Francesco Oppini uno dei preferiti del pubblico, che resta dunque in gioco.

Il comunicato ufficiale, quello pronto a scompigliare le carte in tavola, annuncia chi fra Dayane Mello e la Contessa Patrizia De Blanck è costretta ad abbandonare per sempre il reality. Alfonso Signorini legge l’ultimo, fatidico verdetto: “Il pubblico ha deciso che il Vip che deve definitivamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è Patrizia“.

