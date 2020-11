La showgirl Matilde Brandi, dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a delle dichiarazioni riguardo la sua vita privata e, in particolare, a proposito della sua relazione con il compagno Marco Costantini.

Una crisi in corso

Poco prima di entrare nel programma, la Brandi, aveva esplicitamente detto di voler lasciare che la sua vita privata rimanesse tale, ma qualcosa deve averle fatto cambiare idea. Infatti, in una recente intervista al settimanale Nuovo ha deciso di rispondere a dei gossip sulla sua storia con Costantini.

Infatti è da un po’ di tempo che girano voci sul fatto che tra i due non stia esattamente andando a gonfie vele.

La loro relazione, in corso ormai da 17 anni, ha già subito nel corso del tempo diversi contraccolpi. Questa volta, però, le cose sembrano essere un po’ più serie, visto che Matilde Brandi ha già messo in chiaro che qualsiasi cosa accada non si separerà mai dalle figlie.

Le parole della Brandi

“Non c’è una quadra, c’è qualcosa che non funziona”, ha spiegato Matilde Brandi durante l’intervista, ammettendo poi che il reality show non ha fatto che peggiorare la situazione.

Sembrerebbe infatti che Marco Costantini non fosse d’accordo alla sua partecipazione, ma “Quando ho bisogno di lui c’è sempre, non mi ha fatto mai mancare nulla” ha voluto però enfatizzare la Brandi per ricordare quanto il compagno comunque la rispetti, sia come donna che come madre. “Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me“, ha aggiunto.

Le ultime scelte da fare

La showgirl, intanto, sa già che le figlie, in caso di separazione, resterebbero con lei. L’unica cosa che resta da capire per i due è se i problemi siano risolvibili o meno. Matilde Brandi, però, avendo davanti ai suoi occhi un esempio d’amore che dura da 60 anni (i suoi genitori) sembrerebbe essere disposta a tentarle tutte prima di darsi per vinta. “Sarebbe facile mollare, invece ci vuole pazienza. Se proprio non si va d’accordo bisogna lasciarsi è ovvio, ma prima bisogna tentarle tutte“, ha detto infatti.

