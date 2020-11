Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per diventare zii. Una bellissima notizia in casa Blasi, dato che la sorellina della conduttrice ha annunciato che sarà presto mamma con una dolce foto. A corredo dell’immagine anche un commento divertito e probabilmente emozionato di Francesco Totti.

L’annuncio di Melory Blasi

Melory Blasi ha annunciato insieme a Tiziano Panicci che diventeranno presto genitori. I due lo hanno annunciato con un dolce scatto dove lui le bacia la pancia nella loro casa. Nella didascalia non servono nemmeno parole, “presto in 3“, sta a dire, aggiungendo proprio 3 cuori.

Il commento di Francesco Totti

In moltissimi, vip e non, naturalmente hanno commentato il lieto evento sotto la foto postata dalla coppia condivisa su Instagram. Tra questi appare anche Francesco Totti, che sarà presto zio. Dopo un annuncio privato, sicuramente l’ex calciatore ha deciso di commentare anche pubblicamente la lieta notizia. “A belli era ora“, scrive Francesco Totti unendo una serie di cuori alla frase. Moltissimi altri si sono uniti alla gioia del momento, a partire da Michela Quattrociocche, Alessia Ventura e Alvin, tra gli altri.

La positività al Covid-19

Nelle scorse settimane Francesco Totti è risultato positivo al Covid-19. A parlarne appena qualche giorno fa proprio l’ex capitano della Roma su Instagram: “Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano“, ha scritto Totti descrivendo i sintomi. “La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2!

Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni“, ha concluso.