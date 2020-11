Incidente per Nek. Il cantante si trova ricoverato in ospedale e ha voluto lui stesso aggiornare i fan sulle sue condizioni per rassicurare tutti. In questo momento gli ospedali sono sovraffollati causa covid e il pensiero di tutti, in caso di ricovero, va subito ad urgenze di salute.

Il messaggio di Nek

“Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano“.

Sono queste le parole di Nek condivise su Instagram nelle scorse ore. Il cantante spiega brevemente la situazione: un incidente in campagna che lo ha portato al ricovero in ospedale e persino all’intervento alla mano. Nek sorride comunque all’obiettivo della macchina fotografica dimostrando di stare bene e rassicurando così i fan.

Le condizioni di salute di Nek

“Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio“, scrive ancora Nek come ultima rassicurazione.

“A prestissimo!“, conclude poi.

Le parole degli amici

Una valanga di commenti arrivano in risposta al post di Nek. Amici, colleghi e fan fanno sentire al cantante tutto il loro supporto in questo momento. “Forza Fil“, scrive Emma Marrone e certo non è l’unica. “Forza fratello“, sono le parole di Eros Ramazzotti accompagnate da un cuore. “Ti aspettiamo”, aggiunge Chiara Galiazzo. E ancora Francesco Renga, Francesca Barra e molti altri.

Il messaggio per Stefano D’Orazio

Il 6 novembre 2020 il mondo della musica ha dovuto dire addio a Stefano D’Orazio.

Anche Nek ha mandato un messaggio social per mandare un ultimo saluto: “Ancora non ci credo. Ho sempre ammirato prima di tutto la tua gentilezza, l’educazione. Avevi sempre una parola buona per tutti.

Un pensiero alla famiglia e ai tuoi storici amici che perdono un fratello!

Che Dio ti accolga caro Stefano“.