“Riposa in pace mamma adorata“, con queste parole inizia il lungo messaggio scritto sui social da Asia Argento che in questi momenti sta affrontando la dolorosa perdita della madre, Daria Nicolodi. Nata a Firenze nel giugno del 1950, la donna si è spenta oggi all’età di 70 anni.

Morta Daria Nicolodi: dall’incontro con Dario Argento a Phenomena

Un giorno di dolore per Asia Argento e per tutta la sua famiglia che si stringe per la morte di Daria Nicolodi, la mamma dell’attrice nonché attrice a sua volta, celebre insieme all’ex compagno, il famosissimo regista Dario Argento.

Il loro sodalizio, sentimentale e cinematografico, li accompagnò fino al 1985 quando la loro relazione arrivò al capolinea. Tante le pellicole rese note dal suo volto, in particolar modo quelle in cui dietro alla cinepresa c’era proprio Argento. Si parte dal più lontano 1974, quando i due si incrociarono proprio durante i casting del celebre Profondo Rosso, a Suspiria del ’77, Inferno dell’80, Phenomena dell’84 e Opera dell’87.

Il commovente addio si Asia e Dario Argento

“Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire – scrive Asia Argento in ricordo della madre – Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata.

Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento“.

E il pensiero della figlia dell’attrice va a anche a chi, nella sua vita, ha avuto modo di conoscere e rapportarsi alla madre Daria: “Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata.

Io sarò per sempre la tua Aria, Daria“. Toccante anche l’ultimo, mimetico, saluto dell’ex compagno Dario Argento, padre di Asia: “Dario Daria“.

