Uomini e Donne è costretta a fare i conti con un doloroso lutto. È infatti morta una delle protagoniste del Trono Over del programma di Maria De Filippi, Maria S.. A darne l’annuncio un’altra protagonista del programma, Anna Tedesco, lei ex protagonista del programma di Canale 5 proprio insieme a Maria S..

Lutto a Uomini e Donne

Uomini e Donne deve dire addio a una sua protagonista: è morta infatti Maria S., una ex dama del Trono Over, che aveva partecipato al programma di Maria De Filippi, per due anni, prima nel 2014 e poi nel 2015.

A darne notizia una ex protagonista del programma che aveva stretto amicizia con Maria proprio durante le riprese del programma, Anna Tedesco.

Maria S. aveva conquistato il Trono Over di Uomini e Donne diventandone un personaggio indiscusso. Una volta arrivata nel programma, Maria si era presentata rivelando di essere separata da molti anni, e di avere quattro figli. Il desiderio per il futuro era quello di innamorarsi di un uomo. Numerosissimi i siparietti con Tina Cipollari che ne imitava gli atteggiamenti.

Ci mancherai, Maria S 😭❤️ pic.twitter.com/K5DqtYKysk — Trash Italiano (@trash_italiano) November 24, 2020

Le parole di Anna Tedesco

L’amica Anna Tedesco ha preso la parola via social, dove ha dato l’annuncio che ha duramente colpito i fan della trasmissione di Canale 5.

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta“, ha scritto su Instagram la Tedesco che non ha svelato ulteriori dettagli sulla morte di Maria S.. Si sa però che qualche settimana fa, era apparso su una pagina Facebook a le dedicata, un messaggio della figlia che aveva rivelato che la mamma era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere risultata positiva al Covid-19 e che le sue condizioni erano gravi.