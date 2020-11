Sabato 28 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la 1ª puntata della mini-serie Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa. Su Canale 5 sarà trasmessa la finale di Tu Si Que Vales. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 andrà in onda Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa. La mini-serie racconta la storia della baronessa che, a soli 19 anni, si ritrovò al timone dell’azienda di famiglia. Lo sceneggiato è tratto dalla storia vera di Ottilie e mostra la tenacia con la quale la giovane è riuscita a destreggiarsi in un mondo totalmente maschile.

Rai 2 dedica la serata alle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata Hotel L.A. del telefilm S.W.A.T.. A seguire Fratelli, episodio numero 5 della 15ª stagione di Criminal Minds e, alle 22.40, Sotto mentite spoglie, primo episodio della 10ª stagione di Blue Bloods.

Su Rai 3, la serata sarà in compagnia del programma Sapiens – Un solo pianeta.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda The Bourne Legacy.

Nel 4º capitolo della Bourne saga il nuovo protagonista è l’agente Aaron Cross. A differenza di Jason Bourne, Aaron ricorda molto bene il suo passata anche se vorrebbe dimenticarlo. Con Jeremy Renner, Rachel Weisz ed Edward Norton.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Tu Si Que Vales. Nel corso di questa edizione si sono esibiti moltissimi talenti ma solo in pochi sono riusciti ad arrivare fino a questo punto della gara. Questa sera il premio da 100mila euro verrà assegnato grazie al pubblico che, per la prima volta, potrà votare le esibizioni tramite il televoto.

Italia 1 propone il film fantasy La Bella e la Bestia nella rivisitazione di Christophe Gans del 2014.

Appuntamento con il grande cinema

Iris trasmetterà il film del 1995 Seven. Il detective William Somerset, prossimo alla pensione, viene affiancato dal giovane David Mills. I 2 si ritrovano a dover risolvere una serie di 7 omicidi ispirati ai peccati capitali. Il film è tratto dal romanzo di Andrew Kevin Walker ed è interpretato da Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow.