La battaglia del televoto questa settimana è serratissima. Il Grande Fratello Vip perde un nuovo concorrente al termine di una lotta all’ultimo verdetto, con ben 7 ‘Vipponi’ a contendersi la permanenza della Casa.

7 ‘Vipponi’ al televoto

Le nomination dello scorso lunedì sono state piuttosto uniformi e, per questo motivo, i concorrenti al televoto questa settimana sono ben 7. A giocarsi la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip questa volta sono: Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Selvaggia Roma.

Tantissimi i ‘Vipponi’ che sono più volte scampati al diabolico meccanismo del televoto da casa.

Francesco Oppini e Dayane Mello, per esempio, sono stati votati parecchie volte ma il pubblico li ha sempre premiati. Prima volta, invece, per Enock e Selvaggia, che si ritrovano così a doversi confrontare con il giudizio dei telespettatori.

Come consuetudine, i verdetti dei concorrenti salvi verranno snocciolati nel corso della puntata, sino a quello decisivo che ufficializza l’eliminato della puntata.

Il verdetto definitivo: Enock eliminato

I primi due verdetti vanno a favore di Elisabetta e Andrea: sono loro i primi due concorrenti a salvarsi al televoto.

Il terzo televoto premia invece Dayane, mentre il quarto è Selvaggia. Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Selvaggia Roma sono dunque i primi 4 ‘Vipponi’ a salvarsi.

In sospeso restano dunque Adua Del Vesco, Francesco Oppini e Enock Barwuah, ma il verdetto definitivo non tarda ad arrivare. Prima però c’è spazio per il comunicato che annuncia il nuovo ‘Vippone’ a salvarsi: si tratta di Francesco Oppini.

Il comunicato ufficiale, letto da Alfonso Signorini in studio, recita: “Il Vip che deve definitivamente abbandonare la Casa è Enock“.

Enock Barwuah è dunque l’eliminato della puntata. Il fratello di Mario Balotelli è dunque costretto ai saluti e questo manda Pierpaolo in crisi. Suo grande amico, il ragazzo scoppia in lacrime non capacitandosi di non poterlo più vedere nella Casa.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP