Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 2 suona la campanella per una nuova puntata de Il Collegio. Su Mediaset una serata di grande calcio con la trasmissione in chiaro della partita di Champions League Atalanta – Midtjylland. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 trasmetterà una puntata de Il commissario Montalbano intitolata La piramide di fango. L’investigatore, nato dalla penna di Andrea Camilleri, dovrà scoprire cosa è successo ad un uomo ritrovato morto nella grossa tubatura di un cantiere.

Su Rai 2 è il giorno dedicato al docs-reality Il Collegio. I ragazzi hanno affrontato una gita che li ha resi un gruppo davvero affiatato. In questa nuova puntata torneranno tra i banchi e, tra un compito e un’interrogazione, dovranno affrontare anche una gara di balli di coppia. Chissà cosa succederà…

Politica ed attualità su Rai 3. Bianca Berlinguer conduce il programma #cartabianca.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Anche su Rete 4 la serata è dedicata all’attualità e alla politica con Fuori dal coro e l’inconfondibile stile di Mario Gordano.

Su Canale 5, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in chiaro la partita di Champions League Atalanta – Midtjylland, a partire dalle 20.48.

Su Italia 1 Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, conducono Le Iene Show.

Gli altri

Per completare l’offerta ed i punti di vista sulla politica e l’attualità del martedì sera, La 7 propone Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris.

Su Canale 9, spazio alla fantascienza con il film Ultimatum alla Terra nel quale Keanu Reeves veste i panni di un messaggero alieno che vorrebbe parlare con l’ONU.

Su Rai 4 invece va in onda il film Seven Sister. In un mondo cupo e orwelliano, le persone sono costrette a seguire rigide regole ed imposizioni governative. Tra queste c’è anche l’obbligo di avere solo figli unici. Un nonno coraggioso, interpretato da Willem Dafoe, ha salvato le sue 7 nipoti (tutte interpretate da Noomi Rapace) tenendole nascoste e facendole uscire una volta a settimana ciascuna, fingendo di essere la stessa persona.

Per i più piccoli, su Paramount Channel, alle 21.10 andrà in onda Rango, il film di animazione che racconta le avventure di un simpatico camaleonte.