Si è conclusa la settima edizione del talent Tu si que vales, tra i programmi di punta di Mediaset ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti. La vittoria è andata all’illusionista Andrea Paris, che ha strabiliato il pubblico con un numero di carte. Dopo la puntata, però, sono esplose le polemiche: ad accendere la miccia è Striscia la Notizia, che ha notato un particolare che renderebbe “truccata” la finale dello show.

Striscia contro Tu si que Vales per la finale

Nell’edizione 2020, si sono alternati molti talenti davanti ai 4 giudici del programma, ovvero i due ideatori dello show, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Tra loro, anche Andrea Paris, 40enne di Foligno, prestigiatore e mentalista. Tante ottime esibizioni che hanno lasciato senza parole il pubblico e i giudici, che lo hanno portato sino alla finale e quindi alla vittoria del montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro.

Tuttavia, sulla sua vittoria ora aleggiano pesanti ombre, tanto che la finale di Tu si que vales sembra essere definita truccata. A rivelarlo è un servizio di Striscia la Notizia, che non fa sconti al programma della stessa emittente e si sofferma su un dettaglio che fa nascere molti dubbi sul risultato finale.

Il numero di magia di Andrea Paris è riuscito?

Nel corso della finale, infatti, Andrea Paris ha scelto di giocarsi il tutto e per tutto con un numero in grande stile: dopo aver consegnato un mazzo di carte al pubblico, il risultato del numero di magia è stato che tutti avevano in mano la stessa carta, il 4 di picche. Giudici a bocca aperta, pubblico a casa convinto e televoto decisivo per la sua vittoria.

Tuttavia, Striscia è tornata sulle immagini dell’ultima fase del numero di magia di Paris.

Guardando nel dettaglio, infatti, si nota che non tutte le persone con le carte in mano hanno un 4 di picche: chi ha un 3, chi un 7, chi un altro colore. Sono pochissimi secondi, abilmente montati dai produttori dello show, ma sul volto del pubblico è visibile una certa confusione. Sul palco, invece, Andrea Paris canta vittoria (ma anche lui sembra rendersi conto che qualcosa non è andato per il verso giusto).

Dettaglio della finale di Tu si Que Vales

La vittoria di Andrea Paris a Tu si Que Vales

Dubbi legittimi, stando alle immagini a disposizione, che fanno sorgere il dubbio che il montaggio della puntata abbia in qualche modo “tamponato” il non perfetto risultato e quindi il televoto abbia premiato lo stesso Andrea Paris. Lo stesso, nel suo discorso di ringraziamento ha voluto ricordare Veronica Franco, concorrente del programma scomparsa ad ottobre.

Quindi, ha aggiunto: “Sono rimasto senza parole, senza fiato, mi è andata via l’aria. Sono felicissimo“. Andrea Paris ha poi ammesso: “Io non ho un numero ben definito, improvviso molto, ho lo schema dei giochi di magia, però tutto quello che accade è nuovo: abbiamo fatto tante prove ma mai davanti alla giuria.

Ogni reazione e ogni movimento che fanno cambia tutto“. Forse qui sta la ragione della gaffe che sta circolando ma, per il momento, non sta costando a Paris la vittoria a Tu si que vales.

