Il Grande Fratello vip ormai è nel vivo di un altro scontro, quello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Tra le due sembra non poter arrivare la pace a causa di qualcosa accaduto prima del loro ingresso nella Casa del GF: la presunta amicizia proprio tra Giulia e Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci vs Giulia Salemi

Durante la puntata di lunedì sera lo scontro è stato serratissimo. Giulia aveva già accusato Elisabetta di essere snob, mentre la showgirl ha ribattuto raccontando che la Salemi scriveva messaggino al suo ormai ex marito per farsi ospitare nel suo locale.

Naturalmente non ha facilitato le cose il fatto che Giulia, entrata nella Casa da poco, abbia catalizzato l’attenzione di Pierpaolo Pretelli.

La vacanza in Sardegna

Nella puntata di lunedì la Gregoraci ha cercato di chiarire la sua posizione: “Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata più gentile con lui che con me e che gli hai mandato diversi messaggi in amicizia“. La Salemi ha cercato di difendersi chiarendo di aver solo voluto ringraziare Briatore come proprietario del locale in cui si era stata invitata: “Io vado in Sardegna da 5 anni, vi abbiamo lasciato pure dei soldi tra cene e discoteca, poi certo se siamo ospiti va bene, ciao grazie“.

Non ha probabilmente aiutato il commento della contessa De Blanck arrivato direttamente dallo studio e diretto a Giulia: “Me l’ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente“. Alla fine la Salemi ha chiarito di essere a posto con la propria coscienza e che non avrebbe continuato a discutere.

La discussione però finisce in puntata ma si riaccende nel privato.

Giulia Salemi si sfoga

Dopo la puntata Giulia si sfoga con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma, infastidita da quanto successo in puntata: “Mi fa specie e che lei è stata vittima di certi discorsi nella Casa, ma predica bene e razzola male. Quando Dayane le diceva che aveva ottenuto tutto grazie ad un miliardario lei si è giustamente risentita“. E ancora: “Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex.

Ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei“. Poi si lascia andare ei rivela tutto quello che pensa: “Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità. Mi fa ridere che da una battuta come ‘snobettina’ abbia rigirato tutto e mi stia accusando delle peggiori cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita“.

Le parole della Gregoraci

Anche la Gregoraci non può evitare un commento “fuori puntata”, del resto ormai il vaso di Pandora è stato aperto e tocca dire quello che si pensa.

Durante uno sfogo con Stefania Orlando, anche lei insospettita da alcuni commenti di Giulia, spiega cosa le ha dato fastidio: “Io sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni“. Poi ritorna al tema del contendere: “Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa“.

