Si fa sempre più infuocata la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip, la terra intorno ad Elisabetta Gregoraci si fa sempre più bruciata intorno, soprattutto grazie agli attriti con Giulia Salemi. La showgirl si è trovata infatti al centro di una brutta litigata con Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello; arrivando persino ad alzare la voce.

L’attacco a Giulia Salemi

Un caos che si è scatenato in pochi minuti, Rosalinda Cannavò ed Elisabetta Gregoraci sono letteralmente esplose l’una verso l’altra, in una furiosa lite nella quale è anche intervenuta Dayane Mello.

Spettatore interessato anche Cristiano Malgioglio, che ha assistito imperterrito e senza proferire parola.

Tutto è partito dal pomeriggio del giorno prima, quando Elisabetta Gregoraci ha criticato (per l’ennesima volta) Giulia Salemi, accusandola di essere una scroccona. Nello specifico, secondo la showgirl, la Salemi avrebbe fatto delle avances all’ex marito Flavio Briatore, per “scroccare” una vacanza in Sardegna. Queste parole non sono andate giù a Rosalinda che è immediatamente intervenuta a favore dell’influncer.

“Lei non c’è rimasta bene” ha detto Rosalinda ad Elisabetta “È passata per una ragazza poco di buono.

(…) Hai fatto passare de brutti messaggi su una ragazza di 27 anni” aggiungendo anche una stoccata finale dicendo: “Poi a quanto ne so Flavio allora era il tuo ex marito, non stava con te”. Parole che non sono piaciute a Elisabetta che ha ribadito accusando Rosalinda di non sapere come sono andate le cose.

Lite furiosa tra Rosalinda ed Elisabetta

La questione non si è chiusa li, Elisabetta Gregoraci ci è tornata proprio nella giornata di mercoledì, accusando Rosalinda di averla isolata e non esserle stata di supporto.

Un gesto che tra le righe ha definito ingrato, vista la solidarietà che lei aveva dimostrato a Rosalinda nel primo burrascoso periodo nella Casa.

“Io venivo a chiederti come stai, non mi hai chiesto né come sto, né come sono andate le cose” ha detto la Gregoraci, parole di fronte alle quali Rosalinda ha perso la pazienza e, alzando i toni, ha risposto: “Allora ti dirò che fai tutto giusto, così sei contenta”.

“Sai perché non ti ho chiesto come stai? Perché ogni volta che cercavo il tuo sguardo e una parola e tu mi sviavi.

Alla fine di tutta sta storia io la str*** io ti parlo ma tu rimani della tua opinione perché non ascolti. Pure io ci sono rimasta male, perché mi sviavi”. Elisabetta Gregoraci, in tutta risposta ha detto a Rosalinda di non urlare: “Stai facendo uno show che non ha senso”.

Malgioglio e Dayane presenti

Alla discussione hanno assistito anche gli altri inquilini della Casa, soprattutto la new entry Cristiano Malgioglio e Dayane Mello. Se il primo ha comunicato senza proferir parola, la seconda invece è passata all’attacco contro Elisabetta Gregoraci dicendole che è ora che faccia un passo indietro: “Non sei perfetta.

Chi sei tu? La regina?”

La showgirl con le spalle al muro non ha mancato di rispondere alla Mello chiedendole di non intromettersi “Dici sempre solo cavolate. Sei solo gelosa”. Insomma, la tensione è altissima e questo potrebbe essere solo l’inizio di una lunga serie di scontri.

