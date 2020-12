Fabrizio Corona è di nuovo sotto i riflettori per via di presunto matrimonio che il Re dei paparazzi potrebbe celebrare con Pasqualina (detta Lia) Del Grosso, amica di lunghissima data e, secondo alcuni, sua fidanzata ufficiale. Il mistero s’infittisce in quanto sarebbero spuntate le pubblicazioni ufficiali in Comune a Milano, altro indizio a favore della tesi delle nozze.

Il settimanale Oggi ha intervistato sia Corona che la presunta fidanzata Lia Del Grosso, ed i due hanno dato due versioni molto differenti riguardo a ciò che starebbe accadendo.

Il matrimonio si è svolto o no?

Le pubblicazioni, condivise su Oggi, porterebbero la data del 19 novembre 2020 ed i nomi dei due interessati: Fabrizio Maria Corona e Pasqualina Del Grosso, detta Lia. Dalla data di uscita delle pubblicazioni, solitamente, una coppia ha 6 mesi di tempo per sposarsi. Nel caso di Corona e Del Grosso, per quanto si sa, non è ancora avvenuta alcuna cerimonia.

Nella rivista rilasciata a Oggi parla proprio la presunta fidanzata del Re dei Paparazzi: “Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi.

Succede così anche alle altre coppie. E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere”.

Ben diverse le spiegazioni date da Fabrizio Corona a Oggi sula questione delle pubblicazioni. Da un lato, Corona spiega che ci sarebbe lo zampino di Nina Moric, l’ex moglie, in tutta questa storia: “In merito a ciò Fabrizio Corona risponde dicendo: “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”.

Nina Moric d’altronde (come riporta Dagospia) avrebbe dichiarato per prima sui social che Corona sarebbe sposato, pur avendo contemporaneamente una relazione con la modella Mariana Rodriguez: “Tra l’altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato”.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, sarebbe stata Lia Del Grosso a inviare i documenti di sua sponte: “Entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata.

Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo”.

E Mariana Rodriguez?

Sulla questione Rodriguez la Del Grosso smentisce che ci sia un vero rapporto amoroso con Corona, mentre alcune fonti riportano che i due addirittura conviverebbero: “Quando arrivo a casa, lei non c’è. Bisogna vedere che rapporti ci sono tra loro. Potrebbero essere rapporti di lavoro… Penso che se affronta il passo del matrimonio, lo affronta seriamente. Il tempo dirà se ho ragione. Sono una donna di 47 anni razionale e con una certa levatura morale e professionale, se ho deciso di sposarlo significa che c’è qualcosa di fondato”.

Chi è Lia Del Grosso

Pasqualina Del Grosso è nata ad Avellino il 2 settembre 1973. La donna è residente a Verona ed è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

A Verona, nel 2003,è stata la fondatrice dell’agenzia di comunicazione Ldg-consulting, che si occupa di prodotti e servizi per il marketing aziendale, la formazione medico-scientifica e la promozione culturale e sportiva. Oggi è General manager e amministratrice unica presso Luxury Events Ldg (con sede a Verona, Milano e Montecarlo), un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, comunicazione e talenti.

