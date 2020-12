Mentre da questa mattina nevica su Torino e in tutto il Piemonte e più in generale sulle Alpi, si pensa al meteo di tutto il weekend sulla penisola. Sembra, stando a quanto rivelato dagli esperti del CentroMeteoItaliano.it, che per i prossimi gironi sia previsto forte maltempo che porterà l’inverno sia in pianura che sulle Alpi ed in Appennino. Le temperature invece sono in calo già da domenica sia al nord che al centro-sud.

Le previsioni di sabato e domenica

Le neve continuerà a scendere ancora nelle prossime ore al Nord, ma da domani scenderà ad imbiancare anche l’Appennino.

Nubifragi previsti invece al centro-sud con forti raffiche di vento per tutto il weekend. Le condizioni meteo instabili continueranno su tutta Italia almeno fino a metà dicembre. Sarà quindi un bianco Natale? Troppo lontano per esserne certi, ma per gli amanti della neve non resta che attendere

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it