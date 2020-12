Un bilancio drammatico quello di un incidente avvenuto sulla tangenziale di Milano all’altezza di Rozzano. Nello schianto sono morte una mamma di 39 anni e la figlia di 12, gravi il padre e altri due figli.

L’incidente è stato, con molta probabilità, causata dalla forte ondata di maltempo. La pioggia battente ha ridotto visibilità, causando un tamponamento a catena.

Morto anche il padre

AGGIORNAMENTO DELLE 10.30- Si aggrava il bilancio, anche il padre, ricoverato all’Humanitas di Milano è deceduto. Ancora in gravissime condizioni il figlio 16enne e la figlia di 10.

Famiglia sterminata in un incidente

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, fatta dalla Polizia Stradale di Milano Ovest, il sinistro si è verificato intorno alle 20 di sabato sera sulla Tangenziale Ovest di Milano, tra Rozzano e l’uscita per Pavia. L’auto sulla quale viaggiava la famiglia, una Honda Jazz, forse a causa della forte pioggia che riduceva la visibilità, ha tamponato altre due vetture.

Nello schianto è intervenuta anche una terza vettura, piombata ad alta velocità sulle altre due tamponate. L’auto sulla quale viaggiava la famiglia, a causa del forte impatto, dalla seconda corsia è stata sbattuta contro il guard rail.

L’intervento dei vigili del fuoco

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte ad una scena terribile, l’auto con a bordo la famiglia era accartocciata e schiacciata. Per estrarre i corpi dalle lamiere hanno dovuto tagliarle. Un intervento delicato ma, purtroppo, per la mamma, una 39enne, non c’è stato nulla da fare. Il marito, un uomo di 41 anni, è stato trasportato d’urgenza all’Humanitas di Milano, dove è tutt’ora ricoverato in gravissime condizioni. Feriti gravemente anche due dei tre figli, bambina di 10 anni, ricoverata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e un ragazzo di 16, ricoverato al Policlinico, al momento è in coma.

Deceduta la terza figlia di 12 anni. La piccola è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale San Paolo di Milano, ma le se condizioni erano troppo gravi. Nell’incidente è rimasta ferita anche una sesta persona, si tratta di un uomo di 41 anni ricoverato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.