Non sarà il solito Natale per tutti e per qualcuno sarà, purtroppo, più diverso dal solito. È quanto accadrà ad esempio all’amata cantante italiana, forgiata dal fuoco di Maria De Filippi, Emma Marrone. Di queste ore l’annuncio della cantante sulla perdita del suo Gaetano.

Emma Marrone: il triste annuncio della morte di Gaetano

La perdita di un amico a 4 zampe lascia dei vuoti incolmabili e sono esperienze traumatiche per chiunque abbia avuto modo di potersi affidare alla complicità di un cane. Purtroppo, a fare i conti con la morte del suo amico peloso, è l’amata cantante Emma Marrone.

“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai“, inizia così il lungo e triste post scritto dalla cantante su Instagram. Parole che arrivano allegate a tenerissimi scatti della Marrone insieme al suo felice Gaetano, insieme su un prato a godersi il sole.

Emma Marrone e l’ultimo saluto al cane Gaetano. Fonte: Instagram

Il sostegno degli amici: da Simona Ventura ad Alessandra Amoroso

“Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano – continua la cantante sui social – Sei stato uno dei regali più belli della vita.

Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare“. Amorevoli le parole della cantante salentina che ha voluto salutare sui social il suo compagno di avventure: “Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasiato un vuoto enorme – scrive Emma Marrone – Ma ci hai reso delle persone migliori. Ciao amore mio. Grazie di tutto“. Un dolore, la perdita del proprio amico a 4 zampe, che accomuna molti e sono tantissimi gli amici e colleghi che hanno voluto dare dimostrazione a Emma Marrone di vicinanza.

Dalla cantante Syria a Lucio Golia ma anche Simona Ventura, che le scrive: “Ti abbraccio. Sono veramente parte importantissima di ogni famiglia“. E ancora Paola Turci, Veronica Peparini, Valentina Pitzalis e Alessandra Amoroso, amica di Emma, che le scrive: “Sempre con te, con voi“.

