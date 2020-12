Gabriel Garko fa ancora parlare di sé. Questa volta è stata Manuela Arcuri a chiedere chiarimenti riguardo alla loro relazione a Live – Non è la d’Urso, programma di Canale 5.

Gabriel Garko e le dichiarazioni sull’omosessualità

Il noto modello e attore torinese nel corso del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere gay. Un “segreto di pulcinella”, come lo ha definito lui stesso, e tanto da ammettere in un’intervista a Verissimo e anche al GF, Garko avrebbe affermato che le sue relazioni precedenti con diverse donne dello spettacolo sono state finte, studiate a tavolino.

Lo shock di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri, attrice ed ex modella, ha avuto una relazione di pochi mesi con Gabriel Garko più di 10 anni fa. In seguito alle rivelazioni di Garko sulla sua omosessualità, l’attrice si è detta, nel corso della trasmissione, profondamente tradita: “Io non l’ho mai saputo che fosse gay perché con me non ne ha mai parlato. Purtroppo è mancato tra di noi questo rapporto di sincerità. Visto che nelle storie ero compresa anche io, ho pensato: ‘Ma allora anche con me ha finto?

Era fatta per coprire lui?’“.

A detta dell’attrice, il peggio è stato scoprire la mancanza di fiducia. Il loro rapporto, che negli anni si è consolidato in un’amicizia, è stato messo in ombra da una mancanza di comunicazione. “Ho pensato di essere stata usata come copertura come le altre donne. Mentre le altre erano complici con lui, io non lo sapevo. È questo che mi ha lasciata interdetta“.

“Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese.

La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto. Facevamo tutto come i fidanzati normali“, ha raccontato ancora la Arcuri.

Per Manuela Arcuri è stato tutto vero, una relazione come tutte le altre, fatta di passione e quotidianità. Ecco perché è stata una pugnalata essersi vista additata come una delle finte ex di copertura.

Il chiarimento in diretta

Manuela Arcuri e Gabriel Garko hanno avuto un confronto sulla vicenda nel corso della puntata di Live – Non è la d’Urso e hanno quindi avuto la possibilità di chiarirsi.

Secondo quanto affermato da Garko la relazione con Manuela è stata più vera che mai e non l’ha mai tradita con nessun altro, uomo o donna. Quello che ha determinato l’andamento del loro rapporto sono stati i dubbi di Gabriel sul futuro ma mai sulla veridicità di quello che c’è stato. “Siamo stati insieme realmente. Con Manuela era una storia vera. Io con lei non mi sono comportato in maniera falsa. Ci siamo piaciuti e abbiamo avuto una storia, poi mi sono detto: ‘Dove vado?’, era una mia lotta interiore.

Quando stavo con Manuela ho avuto una storia con lei e fine, con il mio compagno è nata dopo”, ha tenuto a precisare l’attore.

Gabriel Garko è da sempre amante della sua privacy e per questo in chiusura chiede alla ex modella: “Avevi bisogno che te lo dicessi davanti a tutti?”, come a sottolineare un modo diverso in cui la situazione si sarebbe potuta risolvere senza i riflettori.

