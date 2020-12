Alessandro Borghese, oltre ad essere figlio d’arte, è anche un cuoco ormai molto conosciuto in Italia. Nato dall’attrice Barbara Bouchet e del produttore Luigi Borghese, molti pensano erroneamente che sia figlio unico. Infatti ha in realtà un fratello di nome Massimiliano, detto Max.

Chi è Massimiliano e cosa fa nella vita

Massimiliano ha 31 anni e ha sempre passato la vita lontano dai riflettori. Al contrario del fratello maggiore è infatti molto riservato, e a sentire la mamma Barbara è così sin da quando era piccolo: lei stessa lo ha raccontato durante una recente intervista a Domenica Live.



Non essendo mai stato interessato al settore cinematografico ed ha sempre chiesto alla madre di non nominarlo in televisione.

Ha fatto i suoi primi passi nel mondo del lavoro come barman, giusto prima che il fratello Alessandro lo assumesse per lavorare nel suo ristorante. Non ci sono però stati favoritismi per il loro legame di parentela, anzi: Massimiliano ha iniziato dal basso, come chiunque altro, ed è stata proprio la gavetta a portarlo dov’è ora. Infatti, iniziando come un semplice addetto al pane, adesso sembra avere un ruolo abbastanza importante.



Un altro passo avanti è stato fatto recentemente, quando ha deciso di apparire per la prima volta in TV, accompagnando la madre Barbara Bouchet da Barbara d’Urso a Domenica Live.

L’intervista di mamma e figlio dalla d’Urso

Durante il programma entrambi si sono lasciati coinvolgere dalla presentatrice, che ha ripercorso con loro l’infanzia dell’uomo e la carriera della donna.

“Ero molto geloso di mamma” ha rivelato Massimiliano durante la trasmissione. Ma non riferendosi ai film, bensì ai paparazzi. Infatti era solito mettersi davanti alla madre per non farla fotografare.



Già da lì si poteva ben capire quanto il piccolo Borghese non fosse un fan della ribalta.

“Lui non è mai voluto apparire” ha spiegato infatti la Bouchet, aggiungendo che proprio per questo per anni molti hanno pensato che Alessandro fosse figlio unico.

