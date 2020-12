Cosa ci aspetta oggi in tv? Rai 1 propone il grande cinema internazionale, Rai 2 le serie tv più amate e Rai 3 lo show guidato da Massimo Ranieri. Su Canale 5 prosegue la saga di Harry Potter. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 presenta il film Wonder. Auggie Pullman è un ragazzino di 11 anni. Sogna di diventare un astronauta perché è convinto che lassù nessuno possa giudicarlo. Il piccolo protagonista infatti soffre di una rara malattia ed il suo aspetto è molto diverso da quello dei suoi coetanei.

Tra bullismo e ipocrisia, Auggie dovrà trovare il modo di andare avanti, anche grazie al calore dei suoi genitori, interpretati da Julia Roberts e Owen Wilson.

Un giovedì sera all’insegna dei telefilm più seguiti su Rai2. Alle 21.20, va in onda un nuovo episodio della serie F.B.I. intitolato Il colore della pelle. Alle 22.10 2 nuovi episodi della 2ª stagione del telefilm 9-1-1: A pezzi e Ocean’s 9-1-1.

Su Rai 3, dal Teatro Sistina di Roma, alle 21.20, Massimo Ranieri torna con la seconda puntata di Qui e adesso.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio.

Su Canale 5 questa sera va in onda Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Siamo al 5º capitolo della saga e questa volta Harry affronterà un anno scolastico particolarmente difficile.

Italia 1 va in onda il secondo appuntamento settimanale con Le Iene Show.

Sugli altri canali

Corrado Formigli conduce Piazza Pulita su La 7.

Su Sky Uno ed in contemporanea live su TV8, sarà trasmessa la finale di X Factor 2020.

Durante la 1ª manche, i 4 finalisti si esibiranno un duetto, ciascuno con il proprio giudice. La 2ª gara prevederà che i 3 concorrenti rimasti cantino un medley di 3 canzoni. Scoperto il nome del 3º classificato, gli ultimi 2 cantanti in gara si sfideranno con i loro inediti. Tra Little Pieces of Marmalade, N.A.I.P., Blind e Casadilego chi vincerà questa edizione del talent?

Per una serata all’insegna dell’avventura e della fantasia, sintonizzatevi su Paramount Channel. Alle 21.10 va in onda I fratelli Grimm e l’incantevole strega, diretto da Terry Gilliam e liberamente tratto dalle fiabe dei fratelli Grimm.