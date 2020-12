Stefania Orlando, una delle concorrenti più amate nella casa del Grande Fratello Vip, è scoppiata in lacrime, stremata dalle critiche di Rosalinda Cannavò (Ex Adua Del Vesco) e Dayane Mello.

La showgirl si è rifugiata nella sauna per sfogarsi ma al di fuori c’è chi la sostiene.

Un compleanno in lacrime per Stefania Orlando

L’8 dicembre doveva essere un compleanno speciale per Stefania Orlando: quello della nonna, scomparsa da qualche anno. La conduttrice tv non è però riuscita a sorridere in una giornata così importante. A buttarla giù sono state le parole accusatorie delle altre due concorrenti del reality, Dayane e Rosalinda.

“Mi hanno detto che sono una manipolatrice, una che va a mettere il sale sulle ferite, che si avvicina alla gente che soffre per peggiorare la situazione – si sfoga la Orlando – Delle cose che veramente non mi appartengono. Non ho mai detto nulla, non ho mai offeso nessuno“.

La nomination della discordia

Può essere che Stefania Orlando non abbia detto nulla, ma abbia fatto il nome sbagliato: quello di Rosalinda. La nomination, che portava come motivazione la storia con Massimiliano Morra, non è stata ben accetta.

A questo punto Rosalinda esplode e attacca: “Non è una persona sensibile, non ha la mia stessa sensibilità. In varie situazioni in cui io potevo essere giù per tante cose, lei mi è venuta vicino mettendo il dito nella piaga“.

Le urla della Contessa

Nemmeno Patrizia De Blanck si risparmia e dallo studio grida contro la showgirl: “Sei una falsona, una bugiarda, una falsa e ipocrita – e continua – Devi stare solo zitta, sei una falsona, mi fai solo arrabbiare e mi mandi pure il marito per dire non farla piangere“.

Anche questa volta Stefania cerca di parlare e dire le sue motivazioni, ma ogni tentativo è vano.

Simone e Maria Teresa: i sostenitori

A consolare Stefania, stanca dei continui attacchi, arriva però Maria Teresa Ruta che le pone il problema da una prospettiva diversa. “C’è qualcuno che sta giocando. Tu sei fortissima, non sanno come fare. Provano a minare la tua credibilità di donna“. E continua a consolarla così: “Tu sei forte, sei amata dal pubblico. Tu sei un cavallo di razza, l’unica cosa che possono fare per abbatterti è screditarti“.

Ma da casa c’è qualcun altro che dà forza alla Orlando: il marito Simone Gianlorenzi.

Le “viperelle” e il ritiro dai social

Il musicista Simone Gianlorenzi mostra l’affetto nei confronti della moglie su Twitter. Si rivolge scherzosamente alle “viperelle“, soprannome dato alle fan della gieffina, e con loro cerca sostegno per Stefania. “Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo“, scrive su Twitter. Ma subito dopo annuncia il suo ritiro dai social, per dedicarsi alla musica e allontanarsi dalle cattiverie televisive.

“Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone“.

Il tweet di Simone Gianlorenzi sul ritiro dai social. Fonte: Twitter

