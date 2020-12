Di che cosa tratterà il nuovo programma Affari tuoi – Viva gli sposi? Tutti i telespettatori conoscono la trasmissione Affari Tuoi che da ormai tre anni non va più in onda, dopo esser stato presentato da noti conduttori come Paolo Bonolis, Flavio Insinna e Antonella Clerici. Quest’anno il programma ha subito un restyling e tornerà in onda su Rai 1 alla fine di dicembre, con alcune novità interessanti.

Le novità del programma: quando inizierà?

Per condurre il programma la Rai ha scelto Carlo Conti, nome di punta di tutti i palinsesti Rai.

La messa in onda avverrà in prima serata dal prossimo 26 dicembre 2020, e per ora sono previste 6 puntate.

La trasmissione inizierà dopo il TG1 a partire dalle ore 20.30, per concludersi alle 22.30, il nuovo programma dovrà fronteggiare l’amatissimo C’è posta per te di Maria De Filippi con una lotta a distanza, che si ripete da anni, tra la conduttrice Mediaset e l’amico di casa Rai.

Regole del gioco e premi in palio

Nel nuovo gioco non ci saranno le regioni come nelle edizioni precedenti, bensì dei personaggi famosi, che ovviamente avranno davanti una scatola contenete vari premi, tutti affini alle cerimonie di matrimonio.

Un modo per aiutare gli sposi nel loro grande giorno.

Di conseguenza al centro non ci sarà più un concorrente proveniente da una precisa regione dell’Italia ma troveremo una coppia di futuri sposi, e saranno proprio loro a tentare la sorte per vincere i premi che permetteranno di esaudire la loro promessa d’amore scegliendo un Vip e sperare nella fortuna a scatola chiusa.

Lo scopo del gioco di per sé è chiaro, l’obbiettivo è aiutare delle coppie a convolare a nozze e rendere meraviglioso il giorno più importante della loro vita.

