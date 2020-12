Sabato 12 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata alla Maratona Telethon. Rai 3 da spazio allo spettacolo dal vivo. Su Canale 5 invece va in onda la finale di All Together Now. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dalle 20.35, spettacolo e musica si alterneranno sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma per la più nobile delle cause. Su Rai 1 la serata è dedicata alla raccolta fondi a favore della ricerca per le malattie genetiche rare.

Festa di Natale – Una serata per Telethon sarà un varietà ricco di ospiti speciali guidato da Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Rocio Munoz Morales e Paolo Belli.

Su Rai 2 invece la serata è all’insegna delle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata Scacco matto del telefilm S.W.A.T.. A seguire Albero genealogico, episodio numero 8 della 15ª stagione di Criminal Minds e, alle 22.40, il 3º episodio della 10ª stagione di Blue Bloods intitolato Fratelli e sorelle.

Dopo Le parole della settimana di Gramellini, su Rai 3 esordisce la prima delle 4 puntate di Ricomincio da Raitre.

Stefano Massini e Andrea Delogu ci trasporteranno nel mondo dello spettacolo dal vivo attraverso interviste, presentazioni, racconti ed estratti. Una raccolta di tutti quegli spettacoli interrotti o “mai nati” che, a partire da marzo 2020, hanno subito le conseguenze della pandemia da Coronavirus.

I programmi in onda su Mediaset

Rete 4 propone Kidnap. Il film racconta la corsa contro il tempo di una giovane madre divorziata, interpretata da Halle Berry, per recuperare il figlio di appena 6 anni rapito in maniera fulminea al parco.

La donna è pronta a tutto, anche alla morte, pur di salvare il piccolo Frankie. Quello che non poteva immaginare è che il rapimento è stato portato a compimento da un’organizzazione criminale spietata e che il suo bambino è solo l’ultimo di una lunga serie.

Il sabato sera di Canale 5 è canoro. A partire dalle 21.32 va in onda All Together Now. Questa sera scopriremo il nome del vincitore della 3ª edizione del game-show musicale. Uno tra i concorrenti rimasti n gara – Alessio, Dalila, Savio, Silvia, Eri, Domenico e Antonio Marino – vincerà il montepremi da 50mila euro.

Su Italia 1 va in onda il film Tomorrowland – Il mondo di domani. Una brillante adolescente ed un geniale inventore dovranno partire per una missione piena di pericoli per portare alla luce i segreti di un luogo misterioso ed enigmatico.

Altri titoli per i cinefili

Su La7 va in onda The Aviator. Il film di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett, ripercorre la vita dell’aviatore e regista Howard Hughes.

Su Rai 4, azione e divertimento con Charlie’s Angels, il film tratto dall’omonima serie tv cult degli anni ’70 e ’80.

Ad interpretare i 3 “angeli” le bellissima attrici Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu.