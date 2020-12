Un professore di storia e filosofia di un liceo di Novara è stato denunciato da cinque studentesse per molestie. A seguito dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Novara, su mandato della procura, il gip ha predisposto l’interdizione all’insegnamento al docente per la durata di un anno.

Insegnante accusato di molestie alle studentesse

Tutto è partito dalla denuncia di 5 giovanissime, 4 maggiorenni e una minorenne, allieve dell’insegnante. Le ragazze hanno raccontato agli agenti della Squadra Mobile di come il loro professore le invitasse ad avere incontri privati, in aule appartate dell’istituto o a casa sua.

Il professore, che già era stato notato per atteggiamenti ambigui tollerati, secondo quanto riferito da diverse testate locali, solo perché scambiate per gesti affettuosi, invitata le studentesse usando la scusa di dare ripetizioni e fare approfondimenti in vista degli esami, durante i quali poi le palpeggiava e tentava di baciarle. Nel loro racconto, le studentesse hanno spiegato che, sconvolte, opponevano resistenza ma in alcuni casi erano costrette a subire.

L’insegnante è un noto e stimato docente dell’istituto, un uomo dalla lunga esperienza, descritto come un punto di riferimento per i suoi allievi con i quali organizzava numerose attività extracurricolari.

Emersi gravi indizi dalle perquisizioni

Nel corso dell’indagine gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Sono stati sequestrati cellulare, tablet e pc sui quali sono state trovate abbastanza prove da permettere al gip di Novara di emettere la misura cautelare dell’interdizione dalla professione di docente per la durata di un anno. Tale misura è stata messa in atto a partire dal 9 dicembre scorso.

Come riferisce la Questura, ripresa da diverse testate come La Stampa e Novara Today, le decisioni del gip sono motivate da: “Sussistenti gravi indizi di colpevolezza per ripetute violenze sessuali continuate, aggravate dalla qualifica di pubblico ufficiale e dall’aver approfittato dello stato di inferiorità delle vittime, nonché integrati il pericolo di reiterazione del reato e quello di inquinamento probatorio”.